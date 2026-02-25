Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México

El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club fue el último refugio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, donde solía descansar y ocultarse de manera estratégica.

En el número 39 de una residencia de ladrillos, teja y madera, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional lo ubicaron después de reunirse con una mujer, en medio de un operativo por tierra y aire para capturarlo, según la versión de las autoridades federales.

En la exclusiva cabaña, la chapa de la puerta principal de madera fue forzada por los militares para ingresar a la residencia de dos pisos, de la que “El Mencho” huyó para después ser localizado entre los matorrales.

La entrada principal está compuesta por una cocina y comedor, en los que había una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras, así como un refrigerador en cuyo interior hay cortes de carne y pescado. El Mencho padecía insuficiencia renal y se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para esta enfermedad.

El inmueble cuenta con cuatro recámaras que estaban desordenadas y en las que había ropa y perfumes de distintas marcas, así como artículos de higiene personal.

Una de ellas tiene un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel, con una carta de enero de 2026 con el Salmo 91.

“La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En sus manos, lo habrán de sostener para que no tropiece su pie en alguna piedra”, señala un extracto de la oración.

También se encontró un libro de oración de Santa Rita de Casia dirigido al compadrito y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús, entre otras cosas.