Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto

Jeovana Bernabé
Publicado el 25/02/2026 a las 9h04
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que beneficiará a los deportistas, clubes deportivos, además de las empresas privadas que patrocinen al deporte y a los atletas que tendrán un tratamiento especial con la reducción o excepción de impuestos y otras ventajas impositivas.

“Nos queremos sentar con el sector privado que tiene amor por el deporte en Bolivia, darle todos los instrumentos que sean parte de un régimen tributario de ventajas competitivas, para que puedan invertir en los hombres y mujeres que representan a la Patria y nunca más se vayan a representar a otros países”, aseveró Paz en un acto oficial realizado en el estadio Luis Lastra, ante la presencia de una multitud de hinchas e invitados especiales, entre ellos el alcalde paceño Iván Arias, además el gerente general de Entel, Jorge del Solar, el presidente de la FBF, Fernando Costa, y algunos ministros de estado.

El nuevo régimen tributario para el deporte busca fortalecer al país como sede de eventos internacionales. Paz mencionó que habrá un régimen especial con excepción en el tema impositivo, IUE, IT e IVA, “lo que provocará que seamos atractivos sin cobrar impuestos. Atraeremos competencias de alto nivel, impulsaremos turismo, transporte, comercio”, dijo.

Reiteró que el gobierno nacional incentivará más la inversión privada, con cambios impositivos en las utilidades a todo aquello que sea patrocinio deportivo, para aquellos empresarios que apuesten por deportes específicos o deportistas específicos. 

“La reducción de esta parte impositiva, becas, apoyo a atletas, infraestructura, habrá menos carga al Estado con financiamiento sostenible para que los empresarios del deporte puedan tener retorno, utilidad y puedan reinvertir”, continuó.

Agregó que generarán ingresos variables que requieran un tratamiento especial desde el ámbito tributario. “El fortalecimiento a clubes y eventos, así con un tratamiento tributario especial para espectáculos deportivos formales, sostenibilidad de clubes y federaciones, más público en los estadios”, dijo. 

Finalmente dijo que se generará una excepción en el IVA y el gravamen arancelario para todo aquello que sea equipamiento deportivo, “todo lo que signifique para eventos puntuales para el deporte será cero impuestos a fin que los deportistas puedan tener material de primer nivel”.  “El esfuerzo tiene que ser público y privado, el primero puso una gran cantidad de recursos, muchos de esos recursos, hoy son investigados, el deporte fue una excusa para robar y no para construir una sociedad sana, competitiva, fuerte”, destacó. 

Más dato

El alcalde de La Paz, Iván Arias destacó el anuncio del presidente de los bolivianos, mencionó que es “una gran noticia”, pues la sede de gobierno es firme candidata para organizar los Juegos Bolivarianos 2029. 

Los jugadores mundialistas Julio César Baldivieso, Luis Cristaldo y Fernando Borja, estuvieron presentes en ocasión del anuncio. 

