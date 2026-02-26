Lara ratifica que usurpan sus funciones y Lupo dice “es ajuste administrativo”

Mientras el vicepresidente, Edmand Lara, ratifica su exigencia al primer mandatario, Rodrigo Paz, de respetar el binomio elegido democráticamente y retirar el Decreto 5552 que convierte al ministro de la presidencia, José Luis Lupo,en “vicepresidente de facto”, desde el Gobierno rechazan el pedido y aseguran que se trata de ajustes administrativos del despacho que tenía un crecimiento desproporcionado.

La Vicepresidencia estaba organizada a “imagen y semejanza” de Álvaro García Linera (expresidente de Evo Morales) explicó Lupo.

Según Lara, “Paz no puede convertirse en un tirano y tiene que entender que la gente ha votado por un binomio y quiere que respeten su voto”, aseveró en entrevista con DTV.

Lara afirmó que Paz se volvió un “dictador que Gobierno por decreto” y que no respeta las “atribuciones del Vicepresidente, ni la Constitución”.

El vicepresidente Lara “no es empleado de Lupo” y sus atribuciones constitucionales no fueron afectadas por el Decreto 5552, que establece ajustes administrativos explicó el ministro de la Presidencia.

De esta manera, Lupo salió al frente de los cuestionamientos al decreto aprobado por Paz y su gabinete el 20 de febrero, que dispone que varias unidades de la Vicepresidencia pasen a depender de otras carteras de Estado. Lupo explicó que se trata de un decreto de reordenamiento administrativo que deja “absolutamente intactas” las atribuciones constitucionales de la Vicepresidencia.

“Me quitó todo el personal, dependo de Lupo (...) yo tengo que pedirle permiso para realizar cualquier actividad, no puedo hacer nada sin su autorización.

“Me empezó a ver como un enemigo y maquinó la forma de arrinconarme”, señaló.

Análisis

El abogado Luis Alberto Ruiz respondió y afirmó que Lara no termina de asumir las funciones que le asigna la Constitución, “el vicepresidente no termina de darse cuenta del poder que tiene la Asamblea Legislativa (ALP), porque él se dedica a tratar de ejercer más poderes de Presidente que las funciones que le otorga la Constitución. No tiene claras cuáles son sus funciones”, resaltó el jurista a Urgente.bo.

Ruiz subrayó que desde esa función incluso podría impulsar normas y generar mayor control sobre el Ejecutivo.

“Si Lara se dedicaría a las funciones del vicepresidente que le da la CPE, estaría en este momento nombrando autoridades, estaría generando leyes para el país que muy acertadamente le hacen falta, y le aseguro que muchas de ellas hasta podrían incomodarle al mismísimo Ejecutivo y a Paz”, subrayó.