Lara ratifica que usurpan sus funciones y Lupo dice “es ajuste administrativo”

País
Redacción Central
Publicado el 26/02/2026 a las 9h55
ESCUCHA LA NOTICIA

Mientras el vicepresidente, Edmand Lara, ratifica su exigencia al primer mandatario, Rodrigo Paz, de respetar el binomio elegido democráticamente y retirar el Decreto 5552 que convierte al ministro de la presidencia, José Luis Lupo,en “vicepresidente de facto”, desde el Gobierno rechazan el pedido y aseguran que se trata de ajustes administrativos del despacho que tenía un crecimiento desproporcionado.

La Vicepresidencia estaba organizada a “imagen y semejanza” de Álvaro García Linera (expresidente de Evo Morales)  explicó Lupo.

Según Lara, “Paz no puede convertirse en un tirano y tiene que entender que la gente ha votado por un binomio y quiere que respeten su voto”, aseveró en entrevista con DTV.

Lara afirmó que Paz se volvió un “dictador que Gobierno por decreto” y que no respeta las “atribuciones del Vicepresidente, ni la Constitución”.

El vicepresidente Lara “no es empleado de Lupo” y sus atribuciones constitucionales no fueron afectadas por el Decreto 5552, que establece ajustes administrativos explicó el ministro de la Presidencia.

De esta manera, Lupo salió al frente de los cuestionamientos al decreto aprobado por Paz y su gabinete el 20 de febrero, que dispone que varias unidades de la Vicepresidencia pasen a depender de otras carteras de Estado. Lupo explicó que se trata de un decreto de reordenamiento administrativo que deja “absolutamente intactas” las atribuciones constitucionales de la Vicepresidencia.

“Me quitó todo el personal, dependo de Lupo (...) yo tengo que pedirle permiso para realizar cualquier actividad, no puedo hacer nada sin su autorización. 

“Me empezó a ver como un enemigo  y  maquinó la forma de arrinconarme”, señaló.

Análisis

El abogado Luis Alberto Ruiz respondió y afirmó que Lara no termina de asumir las funciones que le asigna la Constitución, “el vicepresidente no termina de darse cuenta del poder que tiene la Asamblea Legislativa (ALP), porque él se dedica a tratar de ejercer más poderes de Presidente que las funciones que le otorga la Constitución. No tiene claras cuáles son sus funciones”, resaltó el jurista a Urgente.bo.

Ruiz subrayó que desde esa función incluso podría impulsar normas y generar mayor control sobre el Ejecutivo.

“Si Lara se dedicaría a las funciones del vicepresidente que le da la CPE,  estaría en este momento nombrando autoridades, estaría generando leyes para el país que muy acertadamente le hacen falta, y le aseguro que muchas de ellas hasta podrían incomodarle al mismísimo Ejecutivo y a Paz”, subrayó.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
2
ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
3
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
4
Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’
5
Lara ratifica que usurpan sus funciones y Lupo dice “es ajuste administrativo”

Lo más compartido

1
Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México
2
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
3
Taxista víctima de golpiza sigue en terapia y su estado de salud es crítico
4
La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara
5
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial

Más en País

26/02/2026
Canciller anuncia la visita del Rey de España a Bolivia "para tener un diálogo bilateral"
El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien, explicó, sostendrá un diálogo bilateral «...
Ver más
26/02/2026
El TSE ratifica organización de debates en los 9 departamentos
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que el Órgano Electoral prepara la realización de dos debates simultáneos entre candidatos...
Ver más
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dosificará desde la próxima semana con aditivos la gasolina que ingresa y se distribuye al mercado, en el marco del programa de mejoras operativas...
Ver más
26/02/2026
Mejoras operativas: YPFB incorpora aditivos a la gasolina comercializada en Bolivia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión será un fracaso si es que no logra ejecutar la orden de aprehensión que existe en contra de Evo Morales, el expresidente acusado...
Ver más
26/02/2026
Ministro de Gobierno afirma que su gestión será un fracaso si no logra aprehender a Evo
Ocurrió este miércoles en el auditorio de la estatal petrolera, el motivo fue la gasolina “desestabiizada” y las cisternas que esperan en las afueras de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz.
Ver más
25/02/2026
El Vicepresidente increpa al Ministro de Hidrocarburos y al Presidente de YPFB
Ese acto, si se concreta, carecerá de efecto debido a la vigencia de una resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz emitida en agosto de 2023.
Ver más
25/02/2026
Lara quiere que el Parlamento interpele a Medinaceli
En Portada
26/02/2026 Economía
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este jueves acuerdos que suma un valor de $us 64...
vista
26/02/2026 País
Ministro de Gobierno afirma que su gestión será un fracaso si no logra aprehender a Evo
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión será un fracaso si es que no logra ejecutar la orden de aprehensión que existe en contra...
vista
26/02/2026 Seguridad
Aprehenden a la alcaldesa de Cobija por incumplimiento de pagos a extrabajadores
La Fuerza Especia de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Pando informó de la aprehensión de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, la mañana de este jueves en...
vista
25/02/2026 País
Lara quiere que el Parlamento interpele a Medinaceli
Ese acto, si se concreta, carecerá de efecto debido a la vigencia de una resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz emitida en agosto de 2023.
vista
26/02/2026 País
Mejoras operativas: YPFB incorpora aditivos a la gasolina comercializada en Bolivia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dosificará desde la próxima semana con aditivos la gasolina que ingresa y se distribuye al mercado, en el...
vista
26/02/2026 País
Canciller anuncia la visita del Rey de España a Bolivia "para tener un diálogo bilateral"
El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien, explicó, sostendrá un diálogo bilateral «...
vista
Actualidad
Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este...
Ver más
26/02/2026 Economía
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
La noche del miércoles se registró un intento de atraco en la zona de Pacata Alta, en Cochabamba, donde un hombre...
Ver más
26/02/2026 Seguridad
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien,...
Ver más
26/02/2026 País
Canciller anuncia la visita del Rey de España a Bolivia "para tener un diálogo bilateral"
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, increpó ayer en La Paz al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y...
Ver más
26/02/2026 Economía
Lara increpa al presidente de YPFB y al ministro Medinaceli
Deportes
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
Ver más
25/02/2026 Multideportivo
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General