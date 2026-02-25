Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente

Publicado el 25/02/2026 a las 14h54
En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que con el Decreto Supremo 5552 le "quitaron" sus atribuciones como autoridad y que, ante esta situación, ahora lo "verán desde las calles".

"Ahora me verán en las calles con ustedes, como cuando empecé. Me quitaron mis atribuciones como Vicepresidente, pero no me van a quitar el derecho que tengo de fiscalizar, de hacer control y de denunciar la corrupción de cualquier funcionario público que le esté robando a ustedes", dijo Lara en un video difundido en sus redes sociales.

Ante estas declaraciones, el abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz afirmó que el Vicepresidente no termina de asumir las funciones que le asigna la Constitución. "Ahora, el vicepresidente no termina de darse cuenta del poder que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque él se dedica a tratar de ejercer más poderes de presidente que las funciones que le otorga la Constitución Política del Estado (...) no tiene claras cuáles son las funciones del vicepresidente", resaltó el jurista a Urgente.bo.

Según la Constitución Política del Estado, los roles que debe cumplir el Vicepresidente son: 1) "Asumir la Presidencia del Estado, en los casos establecidos en la presente Constitución". 2) "Coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos". 3) "Participar en las sesiones del Consejo de Ministros". 4) "Coadyuvar con la Presidenta o el Presidente del Estado en la dirección de la política general del Gobierno". 5) "Participar conjuntamente con la Presidenta o el Presidente del Estado en la formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas".

Ruiz subrayó que desde esa función incluso podría impulsar normas y generar mayor control político sobre el Ejecutivo.

"Si él realmente se dedicaría a las funciones del vicepresidente que le da la CPE, él (Lara) estaría en este momento nombrando autoridades legislativas, estaría generando leyes para el país que muy acertadamente le hacen falta, y le aseguro que muchas de ellas hasta podrían incomodarle al mismísimo Ejecutivo y a Paz", subrayó.

