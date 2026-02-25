Confederación de Choferes abandona diálogo con el Gobierno por el combustible defectuoso

Habiéndose sentido burlados por la inasistencia del Ministro de Hidrocarburos, los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia abandonaron este miércoles el diálogo con el Gobierno, donde pretendían abordar soluciones al conflicto por el combustible de mala calidad que dañó vehículos.

"Ha sido falta de respeto a la confederación y al transporte la no participación del Ministro de Hidrocarburos. Eso ha sido la molestia de todos los compañeros". Indicó el ejecutivo Lucio Gómez.

El dirigente lamentó esta situación, al considerar que sus compañeros necesitan una solución inmediata. Rechazó que se politice este tema.

"No podemos ser objeto de burla por la inasistencia de las autoridades y por lo tanto ya nos hemos retirado y no existe ninguna reunión", recalcó.

Gómez anunció que se convocará a un ampliado nacional de los choferes para tomar decisiones. "Si tenemos que salir a las calles, vamos a salir", añadió.