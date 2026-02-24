El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas

País
OXÍGENO
Publicado el 24/02/2026 a las 18h59
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este martes que la Sala Plena de esa institución decidió remitir al Ministerio Público los casos de falsificación de registros de militantes de organizaciones políticas.

En los últimos días, ciudadanos expresaron su reclamo debido a que aparecen como militantes de determinada organización política o agrupación ciudadana sin haberse inscrito en ellas.

En ese sentido, el presidente del TSE advirtió que desde ahora los representantes de cada organización política deberán responder a la justicia por estos casos.

"Hemos recibido (información de) que varios ciudadanos han sido sorprendidos al verse inscritos en organizaciones políticas. El mensaje es claro, no vamos a tolerar este tipo de acciones, vamos a remitir este tipo de antecedentes al Ministerio Público, basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", aseveró Ávila.

Señaló que los representantes de las organizaciones tendrán que demostrar que los ciudadanos firmaron sus libros de militancia, caso contrario "la justicia tendrá que aplicar la Ley".

En las últimas horas, el TSE explicó los pasos que se deben seguir para que los ciudadanos afectados anulen el registro fraudulento de su militancia.

En caso de que se desee renunciar a una organización política nacional el formulario debe ser entregado en oficinas del TSE; en cambio, si se quiere anular la militancia en una organización política departamental o agrupación ciudadana el documento debe presentarse en instalaciones el correspondiente Tribunal Electoral Departamental,.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
2
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
3
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
4
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes
5
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia

Lo más compartido

1
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
2
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
3
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
4
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
5
Bolivia asumirá presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior

Más en País

24/02/2026
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
Ver más
24/02/2026
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
Ver más
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado -como lo señalaron algunos legisladores y analistas...
Ver más
24/02/2026
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y analistas ven una “golpe” institucional y el...
Ver más
24/02/2026
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no presenten excusa para no ser jurado electoral serán sancionadas con una multa equivalente al 50% de un salario mínimo, además de...
Ver más
24/02/2026
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
Califican como una “vulneración directa a los derechos fundamentales” el intento de controlar el flujo de información ambiental desde los territorios protegidos donde trabajan.
Ver más
23/02/2026
Guardaparques, en “alerta permanente”: el Sernap les restringe uso de RRSS
En Portada
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
vista
24/02/2026 País
El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas
"Basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", dijo Gustavo Ávila refiriéndose a los casos de registros fraudulentos de militantes en...
vista
24/02/2026 Mundo
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes...
vista
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
vista
24/02/2026 Mundo
Lluvias en Brasil dejan 25 muertos y decenas de desaparecidos
Lula ordenó la movilización del Gobierno federal y puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional. Según autoridades locales, este es el febrero más...
vista
24/02/2026 País
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado -como lo...
vista
Actualidad
"Basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", dijo Gustavo Ávila refiriéndose a los casos de...
Ver más
24/02/2026 País
El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas
“Va a cumplir una agenda apretada (…) vamos a mostrarle de cerca las diferentes necesidades que tienen los sectores”,...
Ver más
24/02/2026 Economía
Presidente de CAF llega este miércoles a Bolivia
Lula ordenó la movilización del Gobierno federal y puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional. Según...
Ver más
24/02/2026 Mundo
Lluvias en Brasil dejan 25 muertos y decenas de desaparecidos
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta...
Ver más
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
Deportes
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento