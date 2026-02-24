El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este martes que la Sala Plena de esa institución decidió remitir al Ministerio Público los casos de falsificación de registros de militantes de organizaciones políticas.

En los últimos días, ciudadanos expresaron su reclamo debido a que aparecen como militantes de determinada organización política o agrupación ciudadana sin haberse inscrito en ellas.

En ese sentido, el presidente del TSE advirtió que desde ahora los representantes de cada organización política deberán responder a la justicia por estos casos.

"Hemos recibido (información de) que varios ciudadanos han sido sorprendidos al verse inscritos en organizaciones políticas. El mensaje es claro, no vamos a tolerar este tipo de acciones, vamos a remitir este tipo de antecedentes al Ministerio Público, basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", aseveró Ávila.

Señaló que los representantes de las organizaciones tendrán que demostrar que los ciudadanos firmaron sus libros de militancia, caso contrario "la justicia tendrá que aplicar la Ley".

En las últimas horas, el TSE explicó los pasos que se deben seguir para que los ciudadanos afectados anulen el registro fraudulento de su militancia.

En caso de que se desee renunciar a una organización política nacional el formulario debe ser entregado en oficinas del TSE; en cambio, si se quiere anular la militancia en una organización política departamental o agrupación ciudadana el documento debe presentarse en instalaciones el correspondiente Tribunal Electoral Departamental,.