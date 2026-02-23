¿Cómo verificar si figura como militante de un partido político?

Publicado el 23/02/2026 a las 21h51
Ante denuncias de ciudadanos que figuran como militantes de partidos políticos sin haberse inscrito, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) recordó que cualquier persona puede consultar su situación y, de ser necesario, anular su militancia mediante la plataforma digital “Yo Participo”. El procedimiento es gratuito y accesible para todos los bolivianos.

Estos son los pasos que deben seguirse para completar ese trámite:

 

1. Consulte si figura como militante de un partido

Para verificar si está registrado en algún partido político:

Ingrese a la plataforma “Yo Participo”, introduzca el número de su cédula de identidad, complete su fecha de nacimiento, y haga click en el botón de consulta.

Si no está inscrito en partido alguno, la plataforma mostrará un mensaje que confirma la inexistencia de militancia.

Si figura como militante, se mostrará el nombre del partido correspondiente y se habilitará la opción de iniciar el trámite de anulación siguiendo el siguiente paso.

 

2. Descargue el formulario de anulación

El ciudadano debe descargar el formulario Form. 002‐SC‐TSE de “Anulación de Militancia Partidaria”, disponible en la aplicación o en el portal del Tribunal Supremo Electoral. Luego, deberá llenar sus datos personales, especificar el partido del cual desea anular su registro y firmar el documento.

 

3. Presentación del formulario

El formulario debe ser entregado ante el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Electoral Departamental, acompañado de una fotocopia firmada de la cédula de identidad.

 

4. Confirmar la anulación

El trámite se realiza en un plazo máximo de 24 horas. Posteriormente, dentro de las 48 horas siguientes, el ciudadano puede ingresar nuevamente a la plataforma “Yo Participo” para verificar que su militancia ha sido efectivamente anulada.

El OEP indica que el proceso no tiene ningún costo y busca garantizar que los ciudadanos solo figuren como militantes de los partidos en los que se hayan inscrito voluntariamente.

