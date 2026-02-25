EEUU autoriza venta de petróleo a Cuba, solo a privados

Publicado el 25/02/2026 a las 18h59
Estados Unidos permitirá la venta de petróleo y gas a Cuba siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado, anunció el Departamento del Tesoro este miércoles.

Tras el arresto del venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, Washington anunció sanciones para los países o empresas que pretendan exportar crudo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica.

El régimen castrista, ya inmerso en una grave crisis económica desde hace décadas, anunció que estaba dispuesto a negociar y paralelamente flexibilizó las medidas internas para importar petróleo.

Por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas.

"Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias", explica una nota explicativa del Departamento del Tesoro.

Este texto aclara que el petróleo y el gas saldrán de Estados Unidos, aunque el origen inicial sea Venezuela.

