Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva para el alcalde Jhonny Fernández

La Fiscalía confirmó este miércoles a la red UNITEL que solicitará 180 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por el caso pavimento, en el que se investiga una obra presuntamente inconclusa.

"El Ministerio Público va a solicitar la detención preventiva por el término de 180 días", indicó la fiscal asignada al caso, Mikaela Rodas.

Fernández fue aprehendido la tarde del lunes y por unas horas fue trasladado a una clínica privada, desde donde fue retirado la noche del lunes para ser ingresado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Rodas indicó de en las próximas horas realizarán la imputación formal para que luego un juez fije la fecha y hora de la audiencia cautelar donde se definirá la situación jurídica de Fernández.