¿Quién reemplazará a Jhonny Fernández?: TSE se pronuncia y el Concejo convoca a sesión

Tras la detención preventiva del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunció este viernes sobre los procedimientos a seguir ante la ausencia de una autoridad edil electa. Por su parte, el Concejo Municipal cruceño convocó a una sesión para abordar la situación del municipio.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que, ante la ausencia de un alcalde electo, corresponde al Concejo definir la elección de una autoridad interina.

“El reglamento y la ley indica que, el concejal elegido, tenga que ser del partido que tuvo más votos, que tenga mayoría en el Concejo también, pero es un acuerdo entre los concejales”, señaló Ávila en entrevista con Unitel.

Fernández fue enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola por un plazo de tres meses, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en obras de pavimentación en el municipio cruceño.

Ante esta situación, el presidente del Concejo municipal, Juan Carlos Medrano, convocó a una sesión para este viernes a fin de tratar la designación de una nueva autoridad edil. Señaló que los concejales deben ser notificados previamente con la copia de la resolución judicial contra Fernández.

“Muy difícil que el alcalde pueda gobernar desde la cárcel, entendemos lo que ha pasado. Esperemos que todos los concejales asistan a la reunión del día de mañana para que podamos tomar una determinación entre todas las fuerzas políticas”, manifestó Medrano.

El dirigente edil remarcó que, al existir un vacío en la silla edil, se imposibilita la continuidad administrativa, la gestión diaria y la preparación de la transición ante la cercanía de las elecciones subnacionales. “Por ello la importancia de que el Concejo sesione y tome la determinación que corresponda”, concluyó.