Naabol anuncia cierre de pista en El Alto tras accidente de aeronave de la FAB

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó, a través de un comunicado, que, debido al accidente de la aeronave FAB-81 C130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), procedente de Santa Cruz, la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto permanecerá cerrada hasta las 21:30, con posibilidad de ampliación.

El hecho se registró alrededor de las 18:20 en la terminal aérea paceña y actualmente se encuentra en fase de investigación por las autoridades competentes.

A través de un comunicado oficial, Naabol reafirmó su compromiso con la seguridad operacional y aseguró que se adoptan todas las medidas necesarias para atender la emergencia y restablecer las condiciones normales en el aeropuerto.