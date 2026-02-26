Bolivia asume presidencia de mecanismo regional de seguridad interior

Seguridad
ABI y Los Tiempos
Publicado el 26/02/2026 a las 20h38
En el marco de la IV Cumbre Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo Huerta, asumió oficialmente la presidencia pro témpore del mecanismo regional y reafirmó el compromiso del Estado boliviano con una cooperación más operativa, tecnológica y orientada a resultados frente al crimen organizado transnacional.

La autoridad nacional estuvo acompañada por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien participó en las sesiones técnicas y reuniones bilaterales desarrolladas en Santiago de Chile, con el objetivo de fortalecer la articulación regional en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y la trata de personas.

 

Cooperación operativa real

Durante su intervención, Oviedo señaló que el crimen organizado evolucionó hacia estructuras cada vez más sofisticadas, con el uso de tecnologías emergentes, inteligencia artificial y redes financieras complejas para sostener sus operaciones ilícitas.

En ese contexto, afirmó que la respuesta regional debe avanzar hacia una cooperación operativa real, sustentada en inteligencia estratégica, intercambio seguro de información y acciones conjuntas con resultados medibles.

Asimismo, remarcó la necesidad de afectar la economía del crimen mediante el fortalecimiento de investigaciones financieras y la recuperación de activos ilícitos, además de reforzar la protección de puertos, aeropuertos y corredores logísticos frente a la infiltración criminal.

 

El ministro subrayó que la cooperación regional exige coherencia interna y destacó los procesos de fortalecimiento institucional que Bolivia implementa para consolidar la profesionalización, la transparencia y la confiabilidad de sus estructuras de seguridad.

 

Cumbre Ministerial

Un artículo publicado en la página web de Ministerio de Seguridad Pública del Gobierno de Chile da cuenta de que “el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior celebró este jueves en Santiago de Chile su IV Cumbre Ministerial, con el objetivo de reforzar la cooperación de la región en materia de seguridad y con especial énfasis en el desarrollo de operaciones conjuntas.

“La reunión fue organizada por el Ministerio de Seguridad Pública de Chile, que ostentaba la presidencia pro tempore del organismo, con apoyo del programa europeo de cooperación con América Latina y el Caribe para el reforzamiento institucional contra el crimen organizado transnacional, EL PACCTO 2.0.

“Al encuentro acudieron representantes de 13 países de América Latina, de organismos internacionales como Ameripol, tanto de la secretaría ejecutiva como la presidencia de Interpol, representada por su secretario general, Valdecy Urquiza.

“Asimismo, para la inauguración, se contó con la participación de representantes de la presidencia chipriota del Consejo de la UE, así como otros miembros de instituciones y agencias de la Unión Europea como la Comisión Europea, la secretaría general del Consejo y Europol”.

