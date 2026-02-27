La ICAM reúnen a todos los candidatos a la Gobernación

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 27/02/2026 a las 8h54
 La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) organizó ayer el Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba en el centro de convenciones El Portal con el objetivo de dar a conocer las propuestas de gobierno para la gestión 2026–2031 y presentar la visión de desarrollo del sector empresarial.

El presidente de la ICAM, Wildo Dolz, destacó que el encuentro permitió a la población cochabambina conocer con mayor claridad las propuestas de los candidatos, resaltando la sinceridad y el compromiso mostrado. Señaló que nueve de los diez postulantes participaron del foro, calificando el evento como un “éxito”.

El gerente de la ICAM, Alberto Arze, explicó que el foro buscó presentar la propuesta empresarial de desarrollo departamental y contrastarla con los planes de gobierno de los candidatos.

La ICAM, que agrupa a más de 1.200 empresas y genera alrededor de 54.000 empleos directos, presentó una propuesta basada en cinco pilares estratégicos, con el objetivo de consolidar a Cochabamba en el 2030 como la tercera economía del país, alcanzando el 20% del PIB nacional y un crecimiento anual del 5%.

Los cinco pilares para impulsar la economía son: la creación del centro de integración y logística de Bolivia, convertirse en un polo de desarrollo industria, promover el paradigma de la economía naranja, los servicios de salud y educación. Además de hacer de Cochabamba corazón del emprendedurismo y la innovación tecnológica. La meta es que el departamento sea un generador de recursos para Bolivia y para su desarrollo.

Participantes

Al foro asistieron nueve candidatos John Rioja (NGP), Leonardo Loza (A-UPP), Alejandro Mostajo (MTS), Sergio Rodríguez (AP-Súmate), Ruth Peralta (FRI), Esther Soria (Unidos), Mario Severich (Soluciones con Todos), Rolando Morales (Alianza) y Juan Flores (Libre), quienes expusieron sus propuestas ante el sector empresarial y la ciudadanía. El candidato José Arispe de PDC no asistió al foro.

El foro se desarrolló en tres bloques: visión empresarial, exposición de propuestas y ronda de preguntas y respuestas.

Para alcanzar esta meta, la ICAM expuso cinco pilares estratégicos ante los candidatos que posicionan a la región como eje de integración y logística, polo de desarrollo industrial, centro de economía naranja, corazón del emprendedurismo y la innovación tecnológica y; como Departamento generador de recursos para Bolivia.

Durante la segunda parte del foro, cada candidato dispuso de un tiempo de 20 minutos para exponer sus planes de gobierno, enfocándose en la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el fomento a la inversión privada que el sector empresarial demanda.

Preguntas

El foro concluyó con una ronda de preguntas y respuestas, donde las inquietudes de los empresarios presentes y de la ciudadanía —que siguió la transmisión en vivo a través de Red Uno y Los Tiempos— fueron sistematizadas por el equipo ejecutivo de la ICAM para ser planteadas a los postulantes.

Con este foro, la ICAM reafirmó su rol como actor clave en la construcción de una agenda mínima de desarrollo que garantice mejores condiciones para el ecosistema empresarial de la región.

Tensión

Gran parte del foro transcurrió con un intercambio de ideas y la presentación de las propuestas. Sin embargo, se registró un momento de tensión entre las barras que acudieron a apoyar a sus candidatos, cuando el candidato de Libre, Juan Flores, cuestionó al aspirante de A-UPP, Leonardo Loza, por los 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El moderador tuvo que llamar a la calma y respeto al público. Posteriormente, las exposiciones se realizaron sin interrupciones. 

Propuestas 

Todos los candidatos coincidieron en la necesidad de impulsar la economía de Cochabamba aprovechando sus potencialidades y evitar que la región siga afectada por los conflictos y bloqueos de carreteras. 

Sin embargo, también reconocieron que existen una falta de recursos en la Gobernación de Cochabamba debido al recorte presupuestario, que en 2025 obligó a cerrar los centros infantiles para destinar esos recursos al pago de prediarios de los internos en las cárceles. 

Otra coincidencia fue una propuesta para que el departamento reciba regalías por la generación de energía eléctrica y que se impulse una ley para que la región sea el semillero del país. 

La región del trópico se constituye en un punto estratégico para impulsar proyectos productivos como la ganadería y la producción de pollos bebé. 

Además, se planteó avanzar en la integración caminera con la construcción de la carretera al Beni, que si bien tiene que atravesar el Tipnis existe avances y sólo faltarían construir 47 kilómetros y dos puentes. 

Sin embargo, se hizo incapie en que se necesitarán recursos para impulsar estos proyectos. 

Otro punto prioritario fue la construcción de la segunda fase del Parque Industrial Santiváñez y el camino de acceso de un tramo de 40 kilómetros que conectará Vila Vila-Santiváñez y La Angostura, lo que también ayudaría a desfogar el transporte pesado que actualmente atraviesa por la ciudad, Sacaba y Quillacollo. 

En salud, se planteó continuar con el proyecto de la Ciudadela de la Salud, en los terrenos del exhípico,  que solo necesitaría de la aprobación de una ley para conseguir el financiamiento. 

Los panelistas reconocieron que el Complejo Hospitalario Viedma ha quedado pequeño para atender la demanda de todo el departamento de Cochabamba.

Otra propuesta fue la construcción de una universidad tecnológica que se especialice en la formación de profesionales que respondan a las necesidades actuales. Y, finalmente, se mantiene la propuesta de proyectar el turismo y la gastronomía local aprovechando el potencial existente en las diferentes zonas del departamento. 

