Hospitalizan a dos embarazadas a consecuencia de la chikunguña

Dos mujeres embarazadas del municipio de Mizque y de la zona sur de la ciudad fueron internadas a consecuencia de la chikunguña, informó ayer el director del hospital materno, Antonio Pardo.

“Una paciente vino de Mizque y otra de la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Son pacientes que presentan síntomas de chikunguña, dolor articular generalizado”, detalló el director del materno.

Pardo explicó que las pacientes tuvieron que ser internadas porque presentaban complicaciones en su estado de salud a causa de chikunguña, e incluso una de ellas, dio a luz prematuramente debido a la enfermedad, que se halla en observación porque el virus de la enfermedad puede contagiarse por la placenta.

La mujer embarazada que fue referida del municipio de Mizque tiene 34 semanas de embarazo y recibe manejo terapéutico destinado a proteger el feto y reducir posibles efectos asociados al virus.

“Puede haber parto prematuro, como ha sido el caso de esta paciente, se ha adelantado el parto, pero el bebé está estable en este momento. Seguramente vamos a ver los signos y síntomas a posterior semana”, dijo Pardo.

La chikunguña es una enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que prolifera en la época de lluvia por el agua estancada en charcos y recipientes en domicilios. Ante el riesgo de un brote, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Alcaldía intensificaron esta semana una campaña de limpieza en los barrios para destruir criaderos del mosquito que se reproduce en el agua cristalina.

El Sedes recomienda a la población que realice la limpieza en sus patios y jardines para prevenir.