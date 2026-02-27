Hospitalizan a dos embarazadas a consecuencia de la chikunguña

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 27/02/2026 a las 9h00
ESCUCHA LA NOTICIA

Dos mujeres embarazadas del municipio de Mizque y de la zona sur de la ciudad fueron internadas a consecuencia de la chikunguña, informó ayer el director del hospital materno, Antonio Pardo. 

“Una paciente vino de Mizque y otra de la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Son pacientes que presentan síntomas de chikunguña, dolor articular generalizado”, detalló el director del materno.

Pardo explicó que las pacientes tuvieron que ser internadas porque presentaban complicaciones en su estado de salud a causa de chikunguña, e incluso una de ellas, dio a luz prematuramente debido a la enfermedad, que se halla en observación porque el virus de la enfermedad puede contagiarse por la placenta.

La mujer embarazada que fue referida del municipio de Mizque tiene 34 semanas de embarazo y recibe manejo terapéutico destinado a proteger el feto y reducir posibles efectos asociados al virus.

“Puede haber parto prematuro, como ha sido el caso de esta  paciente, se ha adelantado el parto, pero el bebé está estable en este momento. Seguramente vamos a ver los signos y síntomas a posterior semana”, dijo Pardo. 

La  chikunguña es una enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que prolifera en la época de lluvia por el agua estancada en charcos y recipientes en domicilios. Ante el riesgo de un brote, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Alcaldía intensificaron esta semana una campaña de limpieza en los barrios para destruir criaderos del mosquito que se reproduce en el agua cristalina. 

El Sedes recomienda a la población que realice la limpieza en sus patios y jardines para  prevenir. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La narconómina de “El Mencho”; todo contabilizado consectuarHariame
2
Una persona muerta y otra herida es el saldo de un fallido robo en Pacata
3
Gobierno descarta que ministro Medinaceli vaya a interpelación
4
Jurados tendrán un día de asueto y estipendio de Bs 60
5
La ICAM reúnen a todos los candidatos a la Gobernación

Lo más compartido

1
ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
2
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
3
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
4
Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’
5
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones

Más en Cochabamba

27/02/2026
Hallan un fósil petrificado en Cruz Llusta, en el Parque Nacional Torotoro
El personal del Parque Nacional Torotoro informó que desarrolla trabajos de conservación preventiva en el sector de Cruz Llusta, tras el hallazgo de un fósil...
Ver más
27/02/2026
La ICAM reúnen a todos los candidatos a la Gobernación
 La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) organizó ayer el Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba en el centro de...
Ver más
El Corso de Corsos se consolidó como uno de los principales motores económicos del municipio al generar un movimiento de entre 60 y 80 millones de bolivianos con la llegada de unos 175 mil visitantes...
Ver más
26/02/2026
Corso de Corsos generó un movimiento de Bs 80 millones en la ciudad
La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) inaugura hoy un foro con los candidatos a la Gobernación de Cochabamba, en un encuentro orientado a fortalecer el diálogo entre el...
Ver más
26/02/2026
ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
Las largas filas, la saturación de hospitales y la dificultad para acceder a una atención oportuna siguen siendo problemas recurrentes en el sistema público de salud.
Ver más
25/02/2026
Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el eje metropolitano, una situación que mantiene en vigilancia a los servicios...
Ver más
25/02/2026
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
En Portada
27/02/2026 Economía
La CAF acompañará gestión de Paz y anuncia más de $us 400 millones para obras y proyectos
El presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, llegó al país ayer y expresó su respaldo al gobierno...
vista
27/02/2026 Cochabamba
La ICAM reúnen a todos los candidatos a la Gobernación
 La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) organizó ayer el Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba en el centro de...
vista
27/02/2026 País
Gobierno descarta que ministro Medinaceli vaya a interpelación
El Gobierno rechazó la convocatoria de la presidencia de la Asamblea Legislativa al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli a una interpelación sobre el...
vista
27/02/2026 Mundo
La UE pondrá en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur
La Unión Europea ha decidido proceder a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. La decisión, que recibió la aprobación de los principales...
vista
27/02/2026 País
Jurados tendrán un día de asueto y estipendio de Bs 60
Los ciudadanos y ciudadanas designados como jurados de mesa para las Elecciones Subnacionales 2026 recibirán un estipendio de Bs 60 y un día de asueto laboral...
vista
26/02/2026 País
Jueza envía a Jhonny Fernández a Palmasola en detención preventiva
Es por 100 días, la Fiscalía solicitó 180, mientras duran las investigaciones del caso pavimento fantasma, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra está imputado...
vista
Actualidad
Tras la detención preventiva del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se...
Ver más
27/02/2026 País
¿Quién reemplazará a Jhonny Fernández?: TSE se pronuncia y el Concejo convoca a sesión
La Unión Europea ha decidido proceder a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. La decisión, que...
Ver más
27/02/2026 Mundo
La UE pondrá en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur
El personal del Parque Nacional Torotoro informó que desarrolla trabajos de conservación preventiva en el sector de...
Ver más
27/02/2026 Cochabamba
Hallan un fósil petrificado en Cruz Llusta, en el Parque Nacional Torotoro
Dos mujeres embarazadas del municipio de Mizque y de la zona sur de la ciudad fueron internadas a consecuencia de la...
Ver más
27/02/2026 Cochabamba
Hospitalizan a dos embarazadas a consecuencia de la chikunguña
Deportes
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en...
Ver más
27/02/2026 Fútbol
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
Ver más
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy