La CAF acompañará gestión de Paz y anuncia más de $us 400 millones para obras y proyectos

Economía
Redacción Central
Publicado el 27/02/2026 a las 8h58
El presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, llegó al país ayer y expresó su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz, asegurando que su equipo estará presente en Bolivia siempre que sea necesario, acompañando la ejecución y entrega de obras, y garantizando que los proyectos planificados se concreten exitosamente.

“Y le dije, presidente, en noviembre, yo lo voy a acompañar a usted en su periodo y vamos a estar juntos con sus ministros, garantizando que lo que nos proponemos hacer, lo vamos a sacar adelante. (...) La razón y la existencia del banco es justamente eso, ayudar a que los sueños de los bolivianos se hagan realidad”, afirmó Díaz-Granados.

El funcionario internacional se puso a disposición de venir a Bolivia “las veces que sean necesarias”, para acompañar al presidente, el Gobierno y el sector privado.

“Las veces que ustedes nos pidan, que vengamos acá, que nos reclamen la presencia, poder venir a acompañar la ejecución de las obras, la entrega de las obras”, señaló.

El presidente de la CAF entregó a Paz el Documento Estrategia País, que establece los lineamientos de cooperación e inversión, así como los mecanismos para su ejecución, seguimiento y evaluación.

El ejecutivo ratificó el piso de financiamiento de 3.100 millones de dólares hasta 2030, el 30% ya están en ejecución para infraestructura, programas sociales y proyectos estratégicos. 

