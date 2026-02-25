Choferes de cisternas viven 32 días en condiciones dramáticas en la refinería de Palmasola

Más de 700 choferes de cisternas viven un drama desde hace 32 días y permanecen varadas en la refinería de Palmasola sin poder descargar 20 millones de litros de gasolina debido a que los tanques de almacenaje están al tope, según la explicación que dio Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El dirigente del transporte pesado nacional e internacional, Pedro Quispe, alertó sobre la fila de más de 700 cisternas cargadas con combustible en la refinería de Palmasola debido a que esperan desde hace más de 30 días la descarga de gasolina que calificó como defectuosa.

Indicó que la gran presencia de cisternas expuestas al sol y temperaturas elevadas se constituye en un riesgo.

“Tenemos en Palmasola más de 700 u 800 unidades paradas con gasolina, la mala gasolina que es de 80 octanos. Estos pueden ocasionar cualquier cosa, puede haber daños, puede explotar, porque las válvulas de alivio no aguantan la presión que tiene la gasolina. Entonces, esperemos que esta mala gasolina ya debían devolvérsela”, declaró a la red DTV.

Añadió que sus compañeros permanecen “parados inhumanamente, ya más de 25 días, 32 días en Palmasola sin descargar esa gasolina mala”, y advirtió que el calor podría agravar la situación técnica de los vehículos.

Quispe pidió la intervención de la Policía y la devolución del combustible observado. “Tomen cartas en el asunto, no puede estar expuesto”, sostuvo.