El transporte y la Cainco piden al Gobierno dar certidumbre sobre la calidad del combustible

La Confederación de Choferes de Bolivia abandonó ayer el diálogo con el Gobierno para abordar el resarcimiento de daños y la calidad de los combustibles que se comercializan en el país debido a la ausencia del ministro de Hidrocarburos.

“Ha sido falta de respeto a la confederación y al transporte la no participación del Ministro de Hidrocarburos. Eso ha sido la molestia de todos los compañeros”. Indicó el ejecutivo Lucio Gómez.

El dirigente lamentó esta situación, al considerar que sus compañeros necesitan una solución inmediata.

“No podemos ser objeto de burla por la inasistencia de las autoridades y por lo tanto ya nos hemos retirado y no existe ninguna reunión”, recalcó.

Gómez anunció que se convocará a un ampliado nacional para tomar decisiones. “Si tenemos que salir a las calles, vamos a salir”, añadió. Los choferes protestaron en el Prado de La Paz y llevaron muestras de la gasolina.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó que la mala calidad del combustible “ha hecho bastante daño”, por lo que el Gobierno debe encaminar una investigación para esclarecer el origen del problema y dar certidumbre a los bolivianos, según Visión 360. Antelo aseguró que este problema merece un análisis técnico y calificó de “muy malos” los efectos de la mala calidad del combustible, por lo que insistió en que el Gobierno dé certidumbre sobre la calidad.