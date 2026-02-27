La UE pondrá en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur

La Unión Europea ha decidido proceder a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. La decisión, que recibió la aprobación de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo en los últimos días, se produce tras la ratificación del tratado por Uruguay y Argentina. En enero, el Consejo de la UE autorizó a la Comisión a aplicar provisionalmente el tratado.

"Dije: cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos.

Por lo tanto, en las últimas semanas he debatido este asunto intensamente con los Estados miembros y los diputados al Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

"El acuerdo con el Mercosur es uno de los más importantes de este siglo. Es un acuerdo que abre el camino a una asociación de buena fe. El acuerdo con Mercosur está vinculado a la resiliencia, el crecimiento y el papel de la UE en el futuro", añadió Von der Leyen.