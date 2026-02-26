Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado

La noche del miércoles se registró un intento de atraco en la zona de Pacata Alta, en Cochabamba, donde un hombre perdió la vida y dos mujeres quedaron heridas por impacto de bala. El atracador fue aprehendido y será puesto ante un juez cautelar.

Según el reporte preliminar de la Policía, un delincuente armado ingresó en una vivienda ubicada en la zona Pacata Alta para robar, en el lugar se encontraban dos mujeres, las cuales fueron maniatadas en el lugar.

Un joven, que se presume que era hijo de la dueña del inmueble, llegó en horas de la noche y fue recibido por el atracador, quien disparó en su contra, quitándole la vida.

"Personal de la Estación Policial Integral (EPI) del Norte se ha hecho presente en esta zona con la finalidad de verificar un hecho que se había suscitado, cuando llegaron al lugar, ingresaron al inmueble y habrían encontrado un sujeto que supuestamente habría ingresado a la casa", indicó el policía encargado del caso.

Según los datos de las pesquisas, durante el atraco la dueña de la vivienda recibió un impacto de bala, por lo que fue trasladada a un centro de salud para ser intervenida.

La hija, quien también fue maniatada durante el atraco, fue evacuada con lesiones.

"Tenemos dos personas heridas y presuntamente una persona fallecida, se presume que era propietario del lugar y tenemos una persona aprehendida", informó la Policía.

Las autoridades iniciaron las investigaciones en el lugar, el atracador fue retenido por vecinos y posteriormente aprehendido por la Policía, que lo trasladó a celdas policiales, donde permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica.