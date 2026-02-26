Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 26/02/2026 a las 14h46
ESCUCHA LA NOTICIA

La noche del miércoles se registró un intento de atraco en la zona de Pacata Alta, en Cochabamba, donde un hombre perdió la vida y dos mujeres quedaron heridas por impacto de bala. El atracador fue aprehendido y será puesto ante un juez cautelar.

Según el reporte preliminar de la Policía, un delincuente armado ingresó en una vivienda ubicada en la zona Pacata Alta para robar, en el lugar se encontraban dos mujeres, las cuales fueron maniatadas en el lugar.

Un joven, que se presume que era hijo de la dueña del inmueble, llegó en horas de la noche y fue recibido por el atracador, quien disparó en su contra, quitándole la vida.

"Personal de la Estación Policial Integral (EPI) del Norte se ha hecho presente en esta zona con la finalidad de verificar un hecho que se había suscitado, cuando llegaron al lugar, ingresaron al inmueble y habrían encontrado un sujeto que supuestamente habría ingresado a la casa", indicó el policía encargado del caso.

Según los datos de las pesquisas, durante el atraco la dueña de la vivienda recibió un impacto de bala, por lo que fue trasladada a un centro de salud para ser intervenida.

La hija, quien también fue maniatada durante el atraco, fue evacuada con lesiones.

"Tenemos dos personas heridas y presuntamente una persona fallecida, se presume que era propietario del lugar y tenemos una persona aprehendida", informó la Policía.

Las autoridades iniciaron las investigaciones en el lugar, el atracador fue retenido por vecinos y posteriormente aprehendido por la Policía, que lo trasladó a celdas policiales, donde permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
2
ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
3
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
4
Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’
5
Fiscalía ingresa a la ABC de Cochabamba por documentación del caso El Sillar

Lo más compartido

1
Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México
2
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
3
Taxista víctima de golpiza sigue en terapia y su estado de salud es crítico
4
La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara
5
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial

Más en Seguridad

26/02/2026
Fiscalía ingresa a la ABC de Cochabamba por documentación del caso El Sillar
La Fiscalía, junto a investigadores policiales, ha ingresado este jueves en oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Cochabamba, en...
Ver más
26/02/2026
Taxista víctima de golpiza sigue en terapia y su estado de salud es crítico
Mientras el taxista que fue atracado y golpeado en Capinota el pasado lunes permanece en estado crítico, la pareja acusada de la acción violenta se encuentra...
Ver más
La Fuerza Especia de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Pando informó de la aprehensión de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, la mañana de este jueves en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul...
Ver más
26/02/2026
Aprehenden a la alcaldesa de Cobija por incumplimiento de pagos a extrabajadores
La droga fue incautada en dos operativos, en el primero, los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico capturaron 890 kilos y 76 en el segundo.
Ver más
25/02/2026
Incineran casi una tonelada de cocaína
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 100.000 dólares falsificados durante un operativo de control realizado en el municipio de Sacaba.
Ver más
25/02/2026
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial
Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida este miércoles tras caer del piso 11 del edificio Edificio Pinto Palace, ubicado sobre la calle Jordán, frente al Tribunal Departamental de...
Ver más
25/02/2026
Una mujer cae del piso 11 de un edificio judicial en Cochabamba
En Portada
26/02/2026 Economía
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este jueves acuerdos que suma un valor de $us 64...
vista
26/02/2026 País
Ministro de Gobierno afirma que su gestión será un fracaso si no logra aprehender a Evo
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión será un fracaso si es que no logra ejecutar la orden de aprehensión que existe en contra...
vista
26/02/2026 Seguridad
Aprehenden a la alcaldesa de Cobija por incumplimiento de pagos a extrabajadores
La Fuerza Especia de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Pando informó de la aprehensión de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, la mañana de este jueves en...
vista
26/02/2026 Seguridad
Fiscalía ingresa a la ABC de Cochabamba por documentación del caso El Sillar
La Fiscalía, junto a investigadores policiales, ha ingresado este jueves en oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Cochabamba, en...
vista
26/02/2026 País
Mejoras operativas: YPFB incorpora aditivos a la gasolina comercializada en Bolivia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dosificará desde la próxima semana con aditivos la gasolina que ingresa y se distribuye al mercado, en el...
vista
26/02/2026 País
Canciller anuncia la visita del Rey de España a Bolivia "para tener un diálogo bilateral"
El canciller del Estado boliviano, Fernando Aramayo, anunció la visita al país del rey de España Felipe VI, quien, explicó, sostendrá un diálogo bilateral «...
vista
Actualidad
La primera dama María Elena Urquidi realizó este jueves una visita oficial a la planta Industrial de pañales y toallas...
Ver más
26/02/2026 País
Mi Bebé dona 40 mil pañales a la primera dama de Bolivia para la niñez
La Fiscalía, junto a investigadores policiales, ha ingresado este jueves en oficinas de la Administradora Boliviana de...
Ver más
26/02/2026 Seguridad
Fiscalía ingresa a la ABC de Cochabamba por documentación del caso El Sillar
Entidades públicas y privadas del país y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este...
Ver más
26/02/2026 Economía
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones
La noche del miércoles se registró un intento de atraco en la zona de Pacata Alta, en Cochabamba, donde un hombre...
Ver más
26/02/2026 Seguridad
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
Deportes
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
Ver más
25/02/2026 Multideportivo
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General