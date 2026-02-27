Hallan un fósil petrificado en Cruz Llusta, en el Parque Nacional Torotoro

El personal del Parque Nacional Torotoro informó que desarrolla trabajos de conservación preventiva en el sector de Cruz Llusta, tras el hallazgo de un fósil petrificado.

“Debido a la inclinación del terreno, se ejecutan tareas de mitigación de erosión hídrica para garantizar la seguridad del fósil. Estos esfuerzos permitirán realizar los estudios científicos necesarios para identificar la especie y sumar este #patrimonio a la oferta científica y turística de nuestra área protegida”,indica el reporte del Parque Nacional Torotoro.

de momeno se tiene poca información sobre las características de este hallazgo, por lo que se esperan o resultados de los estudios científicos.