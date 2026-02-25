La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara

Redacción Central
Publicado el 25/02/2026 a las 8h51
La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió con acciones contra el gobierno por la situación de la Vicepresidencia luego de promulgación del decreto 5552 y expresó preocupación por otras medidas y proyectos de ley y créditos externos programados por el Gobierno.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, se refirió al decreto 5552, que establece una reingeniería administrativa de la Vicepresidencia.

“Un personaje como el vicepresidente que ha sido elegido democráticamente ahora depende del Ministerio de la Presidencia. ¿Dónde está compañeros el respeto a las autonomías de los poderes del Estado? Estamos vulnerando la Constitución compañeros”, aseguró. 

Aclaró que no defiende al vicepresidente Edmand Lara, sino que cuestiona la norma por considerar que vulnera la Constitución Política del Estado.

El decreto 5552 elimina la estructura administrativa autónoma de la vicepresidencia y dispone que su personal pase a depender presupuestaria y jerárquicamente del Ministerio de la Presidencia, lo que deja a esa instancia sin recursos propios ni atribuciones administrativas.

También se suma a  las críticas al decreto el expresidente Jorge Tuto Quiroga , quien dijo que el tiempo demuestra que se trata de un “binomio incoherente”  (Paz y Lara) y que se formó únicamente “por la ambición de llegar al poder”.

En tanto, Lara advirtió que así como “destrozan” a la Vicepresidencia a través de un Decreto, pueden hacer lo mismo con la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP), el Órgano Electoral y el Órgano Judicial y así consolidar su “dictadura”.

“Así la dictadura querrá imponerse desconociendo a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales y los derechos de las personas”, alertó.

Reorganización

En tanto, la vocera presidencial, Carla Faval, afirmó que el Decreto 5552 establece únicamente una reorganización administrativa de la Vicepresidencia, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones y reducir los costos estatales.

“Estamos bajo la política de austeridad, reduciendo los costos estatales para el país. Es así que involucra también al vicepresidente”, afirmó Faval en rueda de prensa.

Señaló que la medida responde a la política de austeridad del Gobierno, como ocurrió en la oficina presidencial, donde la Dirección de Comunicación Estratégica fue incorporada a la Unidad de Comunicación Estratégica.

