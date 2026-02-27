Cámara de Diputados devuelve nuevamente la lista de vocales al TED de La Paz por fallo constitucional

La Cámara de Diputados devolvió nuevamente este jueves a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz la lista de postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), en cumplimiento de un fallo de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia.

La resolución 36/2026, emitida el 11 de febrero, responde a una Acción de Amparo Constitucional presentada por Víctor Hugo Aliaga Gutiérrez, quien solicitaba ser incluido en la terna remitida al Legislativo.

"Queda aprobada la resolución camaral. Remítase a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz para los efectos consiguientes", anunció la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

El fallo judicial dejó sin efecto la Resolución 036/2025-2026 del 17 de diciembre de 2025, emitida por una comisión especial de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, así como todos los actos posteriores vinculados a la designación de vocales electorales regionales.

En la resolución aprobada por la Cámara de Diputados se solicita que la Asamblea Departamental de La Paz proceda a revisar el proceso de selección de ternas y lo adecue conforme a lo dispuesto por la resolución constitucional.

Ante esta situación, La Paz aún no cuenta con vocales completos en el TED, a menos de un mes de las elecciones subnacionales. Antonio Condori es el único vocal en funciones, designado por el presidente bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).