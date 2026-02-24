Lluvias en Brasil dejan 25 muertos y decenas de desaparecidos

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 24/02/2026 a las 18h35
ESCUCHA LA NOTICIA

Al menos 25 personas perdieron la vida, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares en el sureste de Brasil debido a lluvias récord en las últimas horas en la región, según un balance oficial de este martes.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en el municipio de Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomão ante la "gravísima situación".

Además, puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate, indicó en la red social X.

De acuerdo con Salomão, este es el mes de febrero más lluvioso de la historia de este municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados.

El temporal provocó que el desborde de un río, inundaciones, deslizamientos de tierra e impresionantes derrumbes de edificaciones que fueron grabados por vecinos.

Al menos 18 personas han muerto en Juiz de Fora y otras siete en el vecino municipio de Ubá, y 41 están desaparecidas, mientras que más de 440 quedaron sin hogar tras las intensas lluvias.

Salomão advirtió en un mensaje en video que "los barrios están aislados" y la situación es "extrema", con al menos 20 deslizamientos de tierra registrados.

Tus comentarios

Lo más leído

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
2
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
3
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
4
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes
5
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia

Lo más compartido

1
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
2
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
3
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
4
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
5
Bolivia asumirá presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior

Más en Mundo

24/02/2026
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes...
Ver más
24/02/2026
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
Las autoridades de México dijeron ayer que estaban restableciendo el orden en un país en vilo después de una oleada de violencia que dejó calles bloqueadas,...
Ver más
La muerte del jefe criminal supone un golpe fuerte contra la organización que lideraba, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En medio de temores por más violencia se plantea la cuestión de su...
Ver más
23/02/2026
¿Qué impacto tendrá la muerte del ‘Mencho’, el narco más buscado de México?
“Estupor, impotencia, incertidumbre y, por supuesto, mucho más estrés, mucha más tensión”. Así describe Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana, la reacción de los cubanos al más reciente bloqueo...
Ver más
23/02/2026
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve que afectará la zona...
Ver más
22/02/2026
Alcalde de Nueva York impone toque de queda por tormenta
El Ejército de México confirmó este domingo (22.02.2026) que sus fuerzas realizaron un operativo que terminó con la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera...
Ver más
22/02/2026
México: ola de violencia tras muerte de líder del Cartel de Jalisco
En Portada
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
vista
24/02/2026 País
El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas
"Basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", dijo Gustavo Ávila refiriéndose a los casos de registros fraudulentos de militantes en...
vista
24/02/2026 Mundo
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes...
vista
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
vista
24/02/2026 Mundo
Lluvias en Brasil dejan 25 muertos y decenas de desaparecidos
Lula ordenó la movilización del Gobierno federal y puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional. Según autoridades locales, este es el febrero más...
vista
24/02/2026 País
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado -como lo...
vista
Actualidad
"Basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", dijo Gustavo Ávila refiriéndose a los casos de...
Ver más
24/02/2026 País
El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas
Lula ordenó la movilización del Gobierno federal y puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional. Según...
Ver más
24/02/2026 Mundo
Lluvias en Brasil dejan 25 muertos y decenas de desaparecidos
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta...
Ver más
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE),...
Ver más
24/02/2026 Mundo
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
Deportes
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento