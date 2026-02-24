Lluvias en Brasil dejan 25 muertos y decenas de desaparecidos

Al menos 25 personas perdieron la vida, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares en el sureste de Brasil debido a lluvias récord en las últimas horas en la región, según un balance oficial de este martes.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en el municipio de Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomão ante la "gravísima situación".

Además, puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate, indicó en la red social X.

De acuerdo con Salomão, este es el mes de febrero más lluvioso de la historia de este municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados.

El temporal provocó que el desborde de un río, inundaciones, deslizamientos de tierra e impresionantes derrumbes de edificaciones que fueron grabados por vecinos.

Al menos 18 personas han muerto en Juiz de Fora y otras siete en el vecino municipio de Ubá, y 41 están desaparecidas, mientras que más de 440 quedaron sin hogar tras las intensas lluvias.

Salomão advirtió en un mensaje en video que "los barrios están aislados" y la situación es "extrema", con al menos 20 deslizamientos de tierra registrados.