Alcalde de Nueva York impone toque de queda por tormenta

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve que afectará la zona noreste de Estados Unidos.

"La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década", advirtió Mamdani en una conferencia de prensa, instando a los residentes a "evitar todos los viajes no esenciales".

Ante las condiciones climáticas extremas previstas, que incluyen fuertes nevadas y fuertes vientos, la ciudad más poblada de Estados Unidos declaró el estado de emergencia e implementará "un toque de queda desde las 21:00 de esta noche hasta el mediodía de mañana" lunes, anunció.

Ello resultará en el "cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas", aclaró. Solo "se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes".