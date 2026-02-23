¿Qué impacto tendrá la muerte del ‘Mencho’, el narco más buscado de México?

Mundo
France 24
Publicado el 23/02/2026 a las 16h50
Se trata de una demostración de fuerza casi inédita desde la captura de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, el entonces jefe máximo del cartel de Sinaloa, en 2016. El domingo 21 de febrero, el Gobierno mexicano confirmó que sus fuerzas mataron a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, en un operativo en Tapalpa, en el estado de Jalisco, en el oeste de México.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 56 años, era uno de los jefes narcotraficantes más buscados del mundo y un objetivo prioritario de EEUU.

"Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con EEUU, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicó el comunicado compartido por la secretaria de Defensa Nacional de México.

El alcance de su muerte aún está por verse, mientras la violencia ha marcado a ese país el domingo recién pasado y el futuro de la organización criminal enfrenta dudas.

 

Figura central del crimen organizado mundial

Oriundo del estado de Michoacán, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes ascendió poco a poco en la escala jerárquica, primero del cartel del Milenio, y luego del Cartel Jalisco Nueva Generación a lo largo de los años 1990 y 2000.

Ganó importancia a principios de los 2010, cuando el CJNG empezó a consolidarse como un actor criminal mayor en México bajo su mando. De hecho, en esos años empezó a aparecer el alias el Mencho.

El ‘Mencho’ tomó una fuerza verdaderamente grande en los últimos 10 o 15 años", insiste Samuel González, experto en seguridad y exasesor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en entrevista con France 24, para subrayar la importancia del operativo militar que llevó a su muerte.

Como líder del CJNG, el ‘Mencho’ fue uno de los primeros capos en apostar en el mercado de las drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo.

"Desde Asia, India, Bangladesh, se empezó a hablar de los precursores químicos que podrían generar drogas sintéticas, lo que sería el gran cambio en el juego criminal", añadió a este medio Óscar Balderas, periodista mexicano especializado en crimen organizado, para resaltar el papel que tuvo el ‘Mencho’ en las evoluciones estructurales del narcotráfico local e internacional.

Aunque no existen cifras oficiales por el carácter ilegal del negocio, se estiman en decenas de miles de millones los beneficios de tráfico de fentanilo. El opioide también es responsable de la muerte de más de 70.000 personas en EEUU en 2024, según datos oficiales.

"Si el Cartel Jalisco Nueva Generación fuera una empresa legal (…) podría rivalizar en ganancias con grandes empresas tecnológicas como Meta o Google", agrega el reportero mexicano.

 

¿Un golpe decisivo contra el Cartel Jalisco NG?

La caída del ‘Mencho’ significa el fin de la carrera criminal de la persona que hizo del CJNG una de las organizaciones criminales más potentes del mundo.

Además, el operativo del domingo no apuntaba solamente al máximo líder del CJNG, sino a otros cabecillas de la organización criminal.

La secretaria de Defensa Nacional de México precisó que también fallecieron otros seis miembros del cartel en los enfrentamientos con las fuerzas federales, mientras que otras dos personas fueron detenidas.

"Fue una operación para diezmar totalmente un cartel. Esta operación nunca la habíamos visto en México", asegura Samuel González, que opina que el operativo podría constituir un golpe decisivo contra el CJNG.

"Prácticamente es un descabezamiento total de un cartel", asevera el experto.

Por otra parte, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, también subrayó la importancia de haber matado al jefe criminal. "Es un gran avance para México, EEUU, América Latina y el mundo entero", sostuvo en un mensaje publicado en su cuenta X.

Mientras la Administración Trump presiona a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para reforzar la lucha contra los grupos narcotraficantes, fuentes de seguridad estadounidenses indicaron a la agencia Reuters que un nuevo grupo de trabajo –liderado por el Ejército estadounidense y especializado en la recopilación de información sobre los carteles de drogas– participó en el operativo del domingo.

Según Reuters, esta fuerza habría sido lanzada el mes pasado con el objetivo de mapear las redes criminales a ambos lados de la frontera, lo que podría traducir en acciones concretas la voluntad de ambos gobiernos de acentuar sus esfuerzos en materia de lucha contra el narcotráfico.

 

La compleja sucesión de el Mencho

Sin embargo, otros expertos consideran que la muerte del Mencho no llevaría a la caída del cartel entero, sino a su reorganización.

En septiembre de 2024, la justicia estadounidense condenó a cadena perpetua a Rubén Oseguera González, alias el ‘Menchito’, hijo del capo narco, lo que impidió la posibilidad de sucesión más evidente a la cabeza del cartel.

En este contexto, Óscar Balderas advierte que "el trono va a entrar en disputa entre grupos que no son familiares". Entre las personas que podrían suceder al Mencho están Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el ‘Sapo’; Ricardo Ruiz Velasco, alias el ‘RR’; y Audias Flores Silva, alias el ‘Jardinero’, detalla el periodista.

Según Balderas, las violencias que estallaron en México tras la muerte del ‘Mencho’ se enmarcan en esta lucha por la sucesión a la cabeza del CJNG.

El domingo, se multiplicaron los llamados 'narcobloqueos' viales con vehículos incendiados en varios puntos del estado de Jalisco. Los disturbios se extendieron a otros estados: en Michoacán y Colima (oeste) se reportaron unidades atravesadas en vías federales, mientras que en Guanajuato (centro) circularon imágenes de negocios incendiados.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el "código rojo" y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército. Además, anunció la suspensión temporal de eventos masivos, transporte público y de las clases presenciales el lunes 23, como medida preventiva por la violencia.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamamiento a "la calma", en un mensaje compartido en redes sociales.

"Es el momento en el cual los jefes pueden demostrar que tienen capacidad de convocatoria, de fuego, de sacar la gente a la calle y de quedarse con el poder que deja vacante el Mencho", analiza Balderas.

"¿Cuánto tiempo va a tardar en expresarse esta violencia con la ausencia del ‘Mencho’? Esa es una de las tareas más primordiales que tienen en este momento las fuerzas de seguridad", concluye el especialista.

William Gazeau, France 24

