Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia

Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y analistas ven una “golpe” institucional y el propio segundo mandatario del Estado, Edmand Lara,dijo que han convertido su despacho en un “florero”. Anuncian medidas para revertir el decreto del Ejecutivo.

Daniel Fernández y Lissa Claros,asambleístas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la bancada Libre, respectivamente, coincidieron en que Paz dio un “golpe” a la institucionalidad de la Vicepresidencia con el Decreto Supremo 5552.

“Quieren acallar a una voz que ‘representa’ a los más humildes; en ese sentido, creo que estamos viviendo tiempos de dictadura, tiempos de imposición”, declaró Fernández.

En tanto, Claros dijo que “más que un abuso de poder, es un atropello y un ‘golpe de Estado’ y la institución como tal. Nosotros no defendemos personas, defendemos la institucionalidad y la independencia de los poderes. Se está atropellando y violando (la institucionalidad)”, declaró.

El diputado de Libre, Armin Lluta, sostuvo que Lara “ya es un florero sin agua”, al considerar que el decreto lo deja sin facultades incluso para designar funcionarios. A su juicio, la medida envía un “mal mensaje” y profundiza tensiones políticas internas, señalando que actualmente existen dos vicepresidentes: uno electo por voto popular y otro designado mediante decreto.

En respuesta a las críticas, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, defendió la legalidad del Decreto Supremo 5552 y aseguró que su contenido se sustenta en el artículo 174 de la Constitución, el cual establece las atribuciones del Vicepresidente.

La diputada Claudia Herbas, de Alianza Social, sostuvo que, en la práctica, el vicepresidente ahora es José Luis Lupo, a quien describió como “candidato perdedor de Samuel Doria Medina”.

Paz reconfiguró la estructura de la Vicepresidencia eliminando sus funciones administrativas y limitando su accionar a tareas de apoyo legislativo y asesoramiento .

Según el abogado constitucionalista, Ramiro Sánchez, el Decreto 5552, genera una subordinación funcional y económica de la Vicepresidencia, al trasladar casi toda la capacidad administrativa, presupuestaria y de gestión al Ministerio de la Presidencia.

Constitucionalmente, el Presidente puede limitar las atribuciones de la Vicepresidencia, y lo que está haciendo. “Es poner restricciones en el tema del manejo económico y está limitando unas actuaciones y ajustando otras”.