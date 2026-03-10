Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní

El Gobierno y los productores de arroz y soya alcanzaron este martes un acuerdo para levantar el bloqueo instalado en Yapacaní, luego de que el Ejecutivo se comprometiera a abrogar, en un plazo de 72 horas, el Decreto Supremo (DS) 5547, que fija arancel cero para la importación de soya.

“El viceministro ha firmado un compromiso garantizando la abrogación del DS 5547, el cual afectaba a los productores con la libre importación de soya y cero arancel. (En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”, informó el presidente de la Federación de Interculturales de Yapacaní, Bismarck Mejía, a Erbol.

El acuerdo fue firmado por los viceministros Adín Rivero, Gustavo Serrano y José Castro.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó que la firma del acta implica la liberación inmediata de las carreteras. Señaló que desde ese momento los vehículos y el transporte podrán volver a circular con normalidad.

La autoridad explicó que en los próximos días se aplicarán las medidas acordadas entre ambas partes. Entre ellas está la abrogación del decreto y la coordinación para fortalecer la lucha contra el contrabando.

Mejía advirtió que, si la medida no se materializa en ese tiempo, los productores retomarán el bloqueo de caminos de forma indefinida.