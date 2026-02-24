México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 24/02/2026 a las 8h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Las autoridades de México dijeron ayer que estaban restableciendo el orden en un país en vilo después de una oleada de violencia que dejó calles bloqueadas, edificios incendiados y al menos 62 personas muertas.

La organización criminal más poderosa del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación, desató el caos en todo el territorio el domingo, después de que una redada militar de las fuerzas mexicanas resultó en la muerte del líder del grupo, el capo más buscado de México.

El secretario de la Defensa Nacional de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, dijo ayer que las autoridades ubicaron al jefe del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, después de seguir la pista de una de sus parejas sentimentales. Después de que Oseguera se reunió con su pareja el viernes, las autoridades comenzaron inmediatamente a planear un operativo que llevaron a cabo la mañana del domingo.

El escenario presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum —que se encuentra bajo intensa presión del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles— una decisión de enorme importancia.

¿Debía intentar acabar con Oseguera y potencialmente abrir un nuevo capítulo de violencia en todo México a menos de cuatro meses de que el país sea uno de los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol? ¿O mejor optar por dejar a Oseguera en libertad en un intento de mantener el statu quo?

Sheinbaum optó por perseguir a Oseguera.

El operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas que derivó en su muerte desencadenó una ola de violencia que fue incluso más generalizada de lo esperado. En al menos una decena de estados, seguidores de Oseguera sembraron el caos y atacaron a las fuerzas de seguridad, bloquearon carreteras e incendiaron supermercados, bancos y vehículos.

Compañías aéreas y de autobuses cancelaron algunas rutas, lo que dejó varados a viajeros, entre ellos, miles de turistas en destinos vacacionales como Puerto Vallarta. Se les pidió que se quedaran en interiores mientras veían columnas de humo salir de la ciudad en llamas.

Ayer, Sheinbaum dijo que las autoridades mexicanas estaban operando desde un centro de mando para supervisar la respuesta. Parecía que las autoridades habían restablecido el orden en la mayoría de las ciudades del país, aunque el ambiente seguía siendo tenso. Las clases y los comercios permanecieron cerrados en algunas de las zonas más afectadas, y muchos habitantes se quedaron en casa.

Las autoridades mexicanas dijeron que habían detenido a 70 personas y abatido a 34 presuntos miembros de cárteles en la refriega del domingo, mientras que 25 miembros de la Guardia Nacional de México habían muerto. Entre los fallecidos había un fiscal del estado, un guardia de seguridad y una civil, dijeron las autoridades. Los medios de comunicación locales informaron de que la civil era una mujer embarazada que quedó en medio de un tiroteo.

En una conferencia de prensa, Trevilla Trejo dijo que la operación contra Oseguera se llevó a cabo en una localidad montañosa de unos 20.000 habitantes llamada Tapalpa, un destino turístico popular.

Las fuerzas terrestres mexicanas ingresaron en el búnker de Oseguera el domingo temprano, respaldadas por seis helicópteros que sobrevolaban el área, e inmediatamente recibieron disparos de miembros del cártel, dijo el general Trevilla. Oseguera y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa y las fuerzas especiales mexicanas fueron tras ellos, dijo.

“Lo ubican oculto entre la maleza”, comentó Trevilla Trejo.

El bando de Oseguera abrió fuego contra las fuerzas gubernamentales e impactó a un helicóptero, dijo, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana. 

Finalmente, las fuerzas mexicanas hirieron a Oseguera y a dos de sus guardaespaldas, dijo, y luego los subieron a un helicóptero para su traslado médico, donde los tres murieron. Sus cuerpos fueron llevados posteriormente a Ciudad de México.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone

Lo más compartido

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
4
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
5
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes

Más en Mundo

23/02/2026
¿Qué impacto tendrá la muerte del ‘Mencho’, el narco más buscado de México?
La muerte del jefe criminal supone un golpe fuerte contra la organización que lideraba, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En medio de temores por más...
Ver más
23/02/2026
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
“Estupor, impotencia, incertidumbre y, por supuesto, mucho más estrés, mucha más tensión”. Así describe Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana, la reacción de...
Ver más
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve que afectará la zona...
Ver más
22/02/2026
Alcalde de Nueva York impone toque de queda por tormenta
El Ejército de México confirmó este domingo (22.02.2026) que sus fuerzas realizaron un operativo que terminó con la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera...
Ver más
22/02/2026
México: ola de violencia tras muerte de líder del Cartel de Jalisco
El sospechoso cruzó el perímetro de seguridad portando un rifle y un bidón con combustible. El mandatario no se encontraba en el lugar.
Ver más
22/02/2026
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
El presidente de EE.UU., Donald Trump, condenó duramente este viernes (20.02.2026) el fallo "terrible" del Supremo que invalida los aranceles "recíprocos" y de otra índole que impuso bajo poderes de...
Ver más
20/02/2026
Trump condena fallo judicial y anuncia arancel global de 10%
En Portada
23/02/2026 País
Jurados electorales recibirán Bs 60 y tendrán un día de asueto en sus empleos
El TSE recuerda que el pago será entregado por los notarios electorales y que el descanso laboral será otorgado con la presentación del memorando de...
vista
23/02/2026 País
Guardaparques, en “alerta permanente”: el Sernap les restringe uso de RRSS
Califican como una “vulneración directa a los derechos fundamentales” el intento de controlar el flujo de información ambiental desde los territorios...
vista
23/02/2026 País
Gobierno y cívicos del Beni llegan a acuerdo sobre distribución de gasolina especial
El Gobierno y el Comité Cívico del Beni acordaron un plazo de 48 horas para normalizar la distribución de gasolina especial en el departamento, tras el rechazo...
vista
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de almacenaje ubicados en la ciudad de Santa...
vista
23/02/2026 País
Hasta el viernes se publicará la línea en WhatsApp para gestionar el resarcimiento por gasolina desestabilizada
El Ministerio de Hidrocarburos publicará hasta este viernes la línea en WhatsApp para que los dueños de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada,...
vista
23/02/2026 País
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India...
vista
Actualidad
Ante el incremento de casos de chikunguña a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en...
Ver más
24/02/2026 Cochabamba
Cochabamba activa plan de prevención ante aumento de casos de chikunguña
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trabaja de manera conjunta con la Administración de Control...
Ver más
24/02/2026 Seguridad
Investigan red narco que usa Viru Viru para tráfico de hachis
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia,...
Ver más
24/02/2026 País
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no presenten excusa para no ser jurado electoral serán...
Ver más
24/02/2026 País
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
Deportes
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento
Se cumplen ahora 16 años de la primera edición en español, y también en inglés, de uno de los libros de divulgación...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Sapiens.De animales a dioses
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión