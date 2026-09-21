Industria armamentista ante una guerra de desgaste inteligente

La industria mundial de armamentos atraviesa hoy una transformación estructural impulsada por los conflictos de alta intensidad en el Medio Oriente y Ucrania.

Tales conflictos exponen las debilidades de los modelos tradicionales de producción y redefinen las prioridades estratégicas de las potencias.

El gasto militar global alcanzó un récord de 2,9 billones de dólares en 2025 (un billón equivale a un millón de millones), según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Por demás, se proyecta que la tendencia alcista continúe en 2026 y más allá, alimentada por la incertidumbre geopolítica y la guerra tecnológica. Estados Unidos lidera el ranking de presupuestos militares en 2026 con 975 mil 600 millones de dólares.

El eje de la nueva carrera armamentista está girando hacia la tecnología de bajo costo y alta precisión.

El Pentágono, con sus existencias de armas críticas severamente agotadas, ha lanzado una búsqueda urgente de nuevo armamento avanzado, pero asequible.

El expresidente de Airbus, Tom Enders, advirtió que el cambio hacia sistemas de drones e inteligencia artificial podría revolucionar el sector de defensa de forma similar a como SpaceX transformó el sector de lanzamientos espaciales.

En este sentido, empresas emergentes como Helsing y Anduril están impulsando sistemas impulsados por IA, como cohortes de combate no tripulados, desafiando el dominio de los gigantes tradicionales de la defensa.

El rearme planetario está dominado por una combinación de sistemas tradicionales y nuevas tecnologías, donde los aviones de combate de última generación continúan siendo el eje del poder militar, pero se ven complementados por misiles y drones de precisión que redefinen las operaciones militares.

Sistemas de defensa aérea y drones autónomos

Los sistemas de defensa aérea actuales han evolucionado enormemente con la incorporación de inteligencia artificial. Equipos como el Iron Dome de Israel -Domo de hierro-, el Sky Hunter de China, o los sistemas C-RAM de Estados Unidos y Reino Unido utilizan IA para detectar y analizar amenazas en cuestión de milisegundos, predecir trayectorias de misiles y disparar interceptores con altísima precisión. Estos sistemas incluso han llegado más lejos que la sola identificación del tipo de proyectil, ya que también evalúan si vale la pena gastar un misil interceptor, priorizando los blancos más peligrosos. La IA mejora la eficiencia del escudo antimisiles y reduce errores humanos en escenarios de alta presión.

En paralelo, los drones autónomos se han convertido en protagonistas de las guerras modernas. A diferencia de los drones tradicionales que requieren control remoto, los drones con IA pueden identificar, seguir y atacar objetivos sin intervención humana directa. Se utilizan para misiones de reconocimiento, ataque y hasta como drones kamikaze (loitering munitions). Ejemplos emblemáticos de esto son el MQ-9 Reaper o el switchblade 600 de EE.UU., el Bayraktar Kızılelma de Turquía, el Harop y Harpi de Israel, el Shahed-136 iraní y los nuevos drones norcoreanos. Algunos son capaces de volar en enjambres, comunicarse entre sí y ejecutar ataques coordinados, lo que transforma la naturaleza del combate aéreo.

Profundizando en el caso norcoreano, ha llamado la atención recientemente al mostrar públicamente drones suicidas con IA avanzada y un nuevo dron estratégico con capacidad de rastrear objetivos en tierra y mar, siendo la nueva prioridad de su ejército. Estas pruebas demuestran que hasta los Estados más sancionados y aislados del mundo están entrando en la carrera por la superioridad tecnológica militar. El uso de estos sistemas no se limita a conflictos regionales: pueden aplicarse en misiones de sabotaje, vigilancia marítima, control fronterizo o incluso en escenarios cibernéticos. Por lo que en síntesis, el campo de batalla ya no se mide solo en kilómetros, sino en gigabytes por segundo.

Misiles inteligentes y armas nucleares con algoritmos

Entrando ahora al terreno de las armas de destrucción masiva, los misiles inteligentes con inteligencia artificial representan una nueva generación de armas capaces de detectar, seleccionar y atacar objetivos con mínima intervención humana. Algunos sistemas incluso son capaces de cambiar de blanco en pleno vuelo si detectan una amenaza más prioritaria. Este tipo de armas se basa en sensores, cámaras térmicas, geolocalización y análisis de patrones en tiempo real. Empero, países como Estados Unidos, China, Israel, Rusia e Irán han incorporado IA en misiles de corto, medio y largo alcance, especialmente en entornos urbanos o con alta densidad de amenazas.

Dado a la incorporación de inteligencia artificial en misiles guiados de precisión, son capaces de detectar blancos, corregir trayectorias en tiempo real y adaptarse a condiciones cambiantes del entorno. A diferencia de las armas convencionales, estos misiles pueden ser programados para identificar tipos específicos de objetivos (vehículos blindados, instalaciones estratégicas, infraestructuras críticas), y decidir el momento óptimo para el impacto. Sistemas como el JASSM-ER (EE.UU.), el DF-100 (China) o versiones modernizadas del Iskander-M (Rusia) están siendo desarrollados con capacidad de procesamiento autónomo para escenarios complejos, donde el entorno cambia constantemente y la latencia en la decisión puede significar el fracaso de la misión.

Ahora, la posibilidad de integrar IA en armas nucleares ha generado una alarma global. En 2024, Estados Unidos y China firmaron un principio de acuerdo para no aplicar IA en sistemas de control y lanzamiento de armamento nuclear, con el fin de evitar errores catastróficos o escaladas automáticas. Empero, esto no fue del todo del agrado de China. Aún así, este es uno de los pocos consensos en medio de la carrera armamentista tecnológica. Un sistema mal entrenado, un error de datos o una guerra cibernética podrían provocar decisiones letales sin intervención humana como ocurrió en la Guerra Fría en el caso de Stanislav Petrov que pensó que la URSS estaba siendo bombardeada nuclearmente, pero no respondió.

Robots terrestres, vehículos autónomos y centros de comando automatizados

Enfocándonos en la guerra en la tierra, el desarrollo de robots terrestres militares también ha avanzado de la mano de la IA. Vehículos como el Uran-9 ruso o el Sharp Claw 1 chino son capaces de patrullar zonas hostiles, detectar minas, transportar munición e incluso disparar armamento pesado. Estos sistemas tienen sensores de visión nocturna, cámaras térmicas, radares y software de navegación autónoma. Su ventaja contempla que pueden entrar en zonas de alto riesgo sin exponer las vidas humanas.

Siguiendo con la logística y el transporte, vehículos autónomos terrestres y aéreos están siendo probados para mover suministros, evacuar heridos o explorar rutas seguras como es el caso del SMET (Squad Multipurpose Equipment Transport) del Ejército de Estados Unidos, un vehículo autónomo diseñado para transportar carga y seguir a las tropas en entornos hostiles. Estos sistemas pueden colaborar con drones o satélites para operar en tiempo real bajo condiciones cambiantes. La inteligencia artificial permite que se adapten dinámicamente a obstáculos, amenazas o nuevos objetivos. Países como Francia, Reino Unido y Corea del Sur también han invertido en prototipos que combinan IA y robótica para reducir las bajas en combate.