Jurados electorales recibirán Bs 60 y tendrán un día de asueto en sus empleos

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en la jornada electoral del próximo 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las ciudadanas y ciudadanos designados como jurados de mesa para las Elecciones Subnacionales 2026 recibirán un estipendio de 60 bolivianos y se beneficiarán con un día de asueto en sus trabajos, como compensación por el cumplimiento de esta función cívica.

Según el Reglamento para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2026, el pago será efectuado el mismo día de los comicios por los notarios electorales, quienes serán responsables de elaborar la planilla correspondiente con el registro de las y los jurados que cumplan funciones durante esa jornada.

En cuanto al asueto laboral, el TSE precisó que las personas que cumplan funciones de jurados deberán presentar en su fuente de trabajo una copia del memorando de designación que cuente con el sello de la mesa de sufragio como constancia de su participación. En los casos en que el ciudadano o ciudadana sea designado el mismo día de la elección, la acreditación será extendida por el notario electoral.

Ambos beneficios están contemplados en la normativa electoral vigente, que establece mecanismos de reconocimiento a la labor desempeñada por los jurados de mesa durante el proceso electoral.

El Tribunal Supremo Electoral exhortó a las personas sorteadas a cumplir con esta responsabilidad, destacando que la presencia de cada jurado es fundamental para garantizar la transparencia, legalidad y normal desarrollo del proceso democrático en el país.