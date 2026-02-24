Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones

Jeovana Bernabé
Publicado el 24/02/2026 a las 9h09
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión definitiva” de la fase Final Four de la Liga Boliviana de Básquetbol (LiboFem), rama femenina, los clubes orureños Alemán, CAN y Carl A-Z que se clasificaron a esta instancia impugnaron la determinación y apelaron al Tribunal de Disciplina de Deportes del ente nacional y esperan una pronta respuesta. 

“Vamos a agotar todas las instancias correspondientes, no reclamamos algo fuera de la convocatoria, es por eso que se ha realizado la impugnación ante el Tribunal de la Federación”, dijo la presidenta del Club Atlético Nacional (CAN), Mónica Alcocer. 

En la nota de apelación que enviaron en sus partes más importantes se destaca: “Solicitud de declaratoria de nulidad absoluta de la resolución de suspensión del campeonato LiboFem 2025, para su remisión al Tribunal de Justicia Deportiva de la FBB… Por tratarse de actos radicalmente inválidos, emitidos con incompetencia material, ausencia de motivación, desviación de poder y vulneración directa del marco constitucional y reglamentario”. 

El viernes, la Comisión Técnica, mediante las redes sociales publicó que: “En el uso de las atribuciones que se le otorga el estatuto y reglamento de la competencia, resuelve la suspensión definitiva del campeonato de la LiboFem 2025, se cancelan ambas fases, regular y Final Four”.

La nota además menciona que: “Los clubes Alemán, CAN y Carl A-Z… desconocieron la resolución de la FBB, con el argumento que está fuera de las normas y se negaron a participar del torneo, con la emisión de un voto resolutivo, a pesar de la nota explicativa de la FBB, que recibieron. No se hicieron presentes en la sede del torneo”.

El problema surgió en los pasados días, debido a que, para la final de este campeonato, la Federación determinó que Tarija sea sede, pese al pedido de los tres clubes orureños que el torneo se desarrolle en Oruro, pues también cuentan con escenarios deportivos aptos para que se jueguen los partidos. 

Al no ser atendidos anunciaron que no se presentarán para disputar este campeonato, pues se sienten discriminados, también denunciaron la vulneración de sus derechos. Finalmente, no viajaron, el torneo estaba programado para el 20 al 22 del presente mes. Además, la medida fue respaldada por las autoridades locales. 

Los dirigentes acudieron al Viceministerio de Deportes a través de una carta solicitó a la Federación el informe sobre el conflicto. 

