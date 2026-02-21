Juegos de Invierno: Grönlund se ubica como el segundo mejor latinoamericano en 50 kilómetros

Timo Grönlund ocupó el puesto 50 y fue el segundo mejor latinoamericano en la Clásica 50 kilómetros Masculino, prueba con la que concluyó ayer su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.



Fue uno de los 65 participantes que estuvieron en la complicada competencia que se llevó adelante desde las 06.00 HB en el Estadio Tesero Cross Country, donde la largada fue masiva, con todos los esquiadores al mismo tiempo.



La prueba fue tan exigente que ocho esquiadores no llegaron a la meta.



Se trata de una competencia que tuvo un circuito de 7,2 kilómetros, lo que significa que cada participante dio seis siete vueltas a la pista, que tuvo una escalada total de 271 metros, con un ascenso máximo de 51 metros y una diferencia de altura de 69 metros.



Para Grönlund, quien representa a Bolivia desde 2017 y cumplió con esta cita invernal su terceros Juegos Olímpicos, no fue una competencia de su especialidad, pero a pesar de ello cumplió con el evento al ubicare en el puesto 50



Fue el segundo mejor de Latinoamérica al terminar por detrás del argentino Franco Dal Farra (lugar 39).



“Esta última competencia fue totalmente épica. Las pistas ayer (por viernes) estaban muy difíciles porque no era homogénea la nieve: en los sectores altos estaba duro y en los bajos estaba suave. Era complicado decidir detalles técnicos, como el tipo adecuado de esquí, encerado y especialmente el agarre”, indicó su entrenadora Leny Huamán.



Acotó que “Timo luchó contra el cansancio y el dolor dejando su corazón en las pistas. Durante la competencia escuchaba algunas personas que apoyaban y gritaban '¡vamos Bolivia'! Fue muy emocionante. Timo escaló de la posición 63 a la 50, eso significa que tenemos la mejor segunda posición de Latinoamérica y estamos dentro de los 50 mejores del mundo en una prueba tan exigente y larga como la de 50 kilómetros”.



Por último, aseguró que “estamos muy contentos con los resultados y, en resumen, podemos decir que la participación de Bolivia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 fue un éxito. Gracias a la delegación que hizo un gran trabajo y gracias a la FEBSA (Federación Boliviana de Ski y Andinismo) y al Comité Olímpico Boliviano por el apoyo”.



Grönlund compitió en su cuarta prueba en Italia. Su debut se dio en el esquiatlón (casilla 73), luego participó en el esprint clásico (93) y en la Salida Libre 10 km, que es su especialidad (82).



La medalla de oro fue conquistada por el noruego Johannes Klaebo, quien hizo historia al ganar su sexta presea dorada en estos Juegos.