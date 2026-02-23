Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad

País
ERBOL
Publicado el 23/02/2026 a las 18h30
El expresidente de Bolivia y de la Corte Suprema Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, ha recordado al actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, que debido a sus funciones debe evitar comentarios sobre polémicas públicas que pueden llegar a su competencia.

Rodríguez Veltzé manifestó esa observación después de que Saucedo se pronunció contra la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien generó molestia en autoridades principalmente de Santa Cruz, con declaraciones referidas a la propuesta de repartición de recursos 50/50 con las regiones.

Saucedo acusó a Barrientos de "ahondar esas heridas del pasado”, mientras “Rodrigo Paz está construyendo puentes, está tratando de sanar esas heridas del pasado y unificar la bolivianidad”.

Al respecto, Rodríguez Vetzé recordó que “los jueces, sobre todo el presidente del Tribunal Supremo (de Justicia), deben evitar comentarios que reflejen parcialidad sobre controversias o polémicas públicas ajenas a su competencia y que eventualmente pueden resolverse”.

Saucedo actualmente es magistrado electo por Santa Cruz y, desde su cargo, resaltó la liberación de Jeanine Áñez. También fue elogiado públicamente por Luis Fernando Camacho, quien le atribuyó haberle devuelto la “dignidad” a la justicia.

