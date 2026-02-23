YPFB: "El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad"

Luego de versiones en redes sociales que dudan de la limpieza de la gasolina por las diferencias en su color, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha salido a aclarar que este aspecto no tiene nada que ver con la calidad del combustible.

"El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad de la misma. Por ejemplo, la gasolina en Chile de color transparente, la gasolina en Argentina, es un amarillento y en Paraguay incluso tenemos diferentes tipos de gasolinas con diferentes colores", afirmó el vicepresidente YPFB, Sebastián Daroca, en conferencia de prensa.

Señaló que, a nivel nacional, incluso se tiene una normativa que obliga a poner cierto tipo de colorantes de acuerdo a los lugares donde se va a comercializar el combustible, con fines de seguimiento.

"Por lo tanto, el color de la gasolina en diferentes partes del país puede ser diferente, pero no tiene nada que ver con la calidad. La calidad de la gasolina solamente se la puede determinar a partir de los estudios de laboratorio", recalcó.