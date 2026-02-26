Mi Bebé dona 40 mil pañales a la primera dama de Bolivia para la niñez vulnerable

Redacción Central
Publicado el 26/02/2026 a las 17h46
La primera dama María Elena Urquidi realizó este jueves una visita oficial a la planta Industrial de pañales y toallas húmedas Mi Bebé, donde participó en un acto  de donación destinado a beneficiar a la niñez boliviana.

La primera dama y su equipo recorrieron las instalaciones de la fábrica, conociendo de cerca la infraestructura, la tecnología implementada y los procesos productivos que posicionan a Mi Bebé como una marca boliviana comprometida con el bienestar infantil.

En el acto central se realizó la entrega de 40.000 unidades de pañales y 900 paquetes de toallas húmedas que serán destinadas a las comunidades más necesitadas, como parte de las acciones de responsabilidad social empresarial que impulsa la compañía en favor de la primera infancia.

“El cuidado de la niñez comienza desde procesos productivos responsables y comprometidos con la calidad. En Mi Bebé trabajamos cada día con ese propósito, invirtiendo en tecnología, fortaleciendo nuestros controles y apostando por el talento boliviano”, destacó el gerente General de Italsa, Oscar Veliz.

Añadió que “esta donación representa una muestra concreta de nuestro compromiso con las familias bolivianas. Creemos firmemente que la cooperación público–privada es clave para generar un impacto social sostenible y llegar a quienes más lo necesitan”.

La visita institucional reafirma el rol de la industria nacional en el desarrollo del país y en la protección de la niñez, destacando cómo la inversión constante en innovación y procesos de alta calidad se traduce en productos confiables para miles de hogares.

 

