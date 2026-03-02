Ministra de Salud: “Heridos del accidente aéreo fueron atendidos de manera prioritaria y gratuita”

ABI
Publicado el 02/03/2026 a las 14h06
La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, informó este lunes que todas las personas heridas en el accidente aéreo registrado el pasado viernes en la ciudad de El Alto fueron atendidas con prioridad y de forma gratuita.

"A los heridos del accidente se les ha atendido a todos de manera prioritaria y gratuita. Absolutamente nadie ha pagado un solo peso; los gastos fueron cubiertos inicialmente por el SOAT, porque muchos estaban en sus vehículos, y si el monto sobrepasó la cobertura, se está haciendo cargo el seguro de las Fuerzas Armadas", señaló la autoridad.

Flores explicó que desde el Comando General se designó a un coronel para que se contactara en persona con los pacientes y sus familiares en todos los hospitales donde fueron atendidos.

La ministra indicó que aún permanecen dos pacientes en estado crítico: una mujer, internada en terapia intensiva por un trauma cerrado y que fue intervenida quirúrgicamente, y un niño de 12 años, quien perdió los miembros inferiores y mantiene un diagnóstico reservado.

En el Hospital del Norte permanecen internadas siete personas en distintas áreas: terapia intensiva, adultos, pediatría y sala común. Asimismo, cuatro pacientes ya fueron dados de alta.

