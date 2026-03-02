La ruta del avión Hércules era Santa Cruz - La Paz y habrá al menos tres investigaciones, dice el Gobierno

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aclaró que el avión Hércules, que tuvo el accidente el viernes 27 de febrero en El Alto, salió de la ciudad de Santa Cruz y aterrizó en la ciudad de La Paz y "no a la inversa como se está especulando". Asimismo, informó que se harán al menos tres investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

"Quiero dejar bien claro que la ruta fue Santa Cruz - La Paz. Respecto a los otros temas, queda aclarar que la junta de investigaciones es la que nos va a dar el informe", dijo el ministro y señaló que ya entregaron la caja negra, el "voice record" (grabación de voz) y otros elementos para iniciar con las investigaciones.

Asimismo, el ministro aclaró que la junta de investigación está por encima del Ministerio de Defensa y de cualquier otra autoridad, por lo que todas las instituciones están "obligadas" a entregar cualquier información que necesiten.

De igual forma, anunció que se harán por lo menos tres investigaciones, por la junta, la compañía de seguros y el fabricante de la aeronave, para esclarecer los hechos. "Si alguien dudara o pusiera en cuestionamiento la transparencia de esta investigación, quiero decirles que paralelamente a ello hay al menos dos investigaciones más vendrán", ratificó.

En ese sentido, la autoridad explicó que no pueden hacer el análisis de la caja negra en el Bolivia, porque no existen los laboratorios para su intervención, por lo que se enviará al fabricante para su evaluación, que podría tomar de tres a seis meses.

"Incluso el fabricante estará haciendo una investigación, por la reputación de sus propios aviones que ellos fabrican, y la compañía de seguros porque tienen que verificar que se hayan cumplido todos los procedimientos para el pago del seguro", concluyó Salinas.