Seguro del avión Hércules cubrirá reparación de daños causados en su accidente

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 02/03/2026 a las 18h27
El seguro de la aeronave siniestrada en la ciudad de El Alto cubrirá los costos de reparación o compensación de los daños ocasionados a las víctimas, a vehículos y a otros bienes afectados, informó este lunes el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que el avión Hércules contaba con una póliza vigente que contempla la cobertura de los costos de reparación provocados a terceros por la aeronave, lo que garantiza la reposición de los perjuicios materiales derivados del accidente.

“Es importante que la población conozca que la aeronave tiene un seguro; por lo tanto, este cubre daños a terceros, es decir, a las víctimas, a los vehículos afectados y a otros bienes dañados a consecuencia del accidente”, señaló.

Salinas precisó que el sábado sostuvo una reunión con representantes de la compañía aseguradora, instancia donde se ratificó que la cobertura está garantizada. No obstante, indicó que el proceso de reposición podría demorar algunos días debido a los trámites administrativos y legales correspondientes.

“Las responsabilidades en ningún momento serán evadidas. Se responderá de manera clara y conforme a lo que establezcan las instancias competentes”, enfatizó.

En cuanto a la atención a las personas afectadas, el Ministro recordó que desde el primer día se tomó contacto con todas las familias de los fallecidos y con los heridos, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de La Paz y El Alto.

Asimismo, la tripulación permanece bajo cuidado médico en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), en la ciudad de La Paz.

Además, informó que ya se realizaron algunos pagos para cubrir gastos de sepelio de las víctimas fatales y que se continuarán brindando reportes periódicos sobre la situación de los afectados y las acciones asumidas por el Gobierno.

