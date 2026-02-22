Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles

Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el pase a la semifinal de la Copa de Verano.



El partido de ida, jugado en el mismo escenario, terminó empatado 1-1, por lo que el encuentro de esta tarde será decisivo para las aspiraciones de ambos representativos.



Aurora será local a efectos de recaudación y pondrá toda la carne al asador, según comentó el entrenador Giancarlo Umaña, quien piensa que en el partido de ida merecieron mejor suerte, pero esta vez será decisivo llevarse las tres unidades.



No se contempla bajas, más bien se dará la confianza a jóvenes jugadores como Alan Terrazas y Sebastián Viviani, quienes serán dos piezas ofensivas.



Por el lado de San Antonio, el entrenador Diómedes Peña, a pesar de la baja de su figura y capitán, Adalid Terrazas, quien fue expulsado, anticipó que el “santo” de Entre Ríos tiene las armas suficientes como para avanzar de fase, aunque reconoció que Aurora será un equipo combativo.



El ganador de esta llave se medirá con Always Ready, ganador de Gualberto Villarroel en cuartos de final. La dirigencia de Aurora espera un buen marco humano, el precio de las localidades es el siguiente: Preferencia 50 bolivianos, general 40 y curva 20.