Los restos de David Santalla llegan a La Paz para el homenaje póstumo en el Teatro Municipal

Los restos del destacado actor boliviano David Santalla llegaron la noche de este domingo a la ciudad de La Paz, donde el Gobierno nacional, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, le rendirá un homenaje póstumo en el Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez”.





El cuerpo del artista, acompañado por sus familiares cercanos, arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) aproximadamente a las 19:00.





En la terminal aérea fueron recibidos por la vocera presidencial, Carla Favela; el viceministro de Culturas, Andrés Zaratti, y familiares del actor, entre ellos su hijo, Yúngaro Santalla.





En el exterior del aeropuerto esperaba el emblemático camión de la película “Mi Socio”, vehículo encargado de escoltar el coche fúnebre en una caravana resguardada por efectivos policiales.





Entretanto, ciudadanos y autoridades aguardan en el Teatro Municipal de la sede de Gobierno el inicio de las honras fúnebres. Se prevé que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participe en el acto central.



Santalla falleció a los 86 años de edad, tras una prolongada batalla contra el cáncer, dejando un vacío irreparable en el arte y la cultura del país.