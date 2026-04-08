Cae en Santa Cruz líder de una banda peligrosa de Colombia

La Policía de Santa Cruz realizó un operativo en la zona de Paurito el pasado lunes, donde se aprehendieron a 14 personas, 11 de ellos son colombianos, incluyendo al ciudadano extranjero identificado como Jorge Isaac Campos Jiménez, quien tiene notificación roja de Interpol por delitos de tráfico de armas, homicidio y otros en su país.

Según el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, el operativo se llevó a cabo en un domicilio, donde los sospechosos realizaron disparos contra el personal policial que al final redujo a los delincuentes que serán puestos ante un juez cautelar, según reporte de El Deber.

“Es el sujeto Jorge Isaac Campos Jiménez, alias “Mapaya”, es parte del grupo “Los Espartanos”.

Es una banda bastante peligrosa en Colombia, este (hombre) tiene notificación roja por los delitos de tráfico de armas, homicidio y y otros delitos”, informó Gómez.

Durante el operativo, la Policía respondió con el uso progresivo de la fuerza, pero no se registraron lesiones o muertes.

El comandante considera que el operativo fue un éxito y se continuará investigando para desarticular la red criminal que “no descartamos tenga algún vínculo con (Sebastián) Marset”.

Durante la fuga, los atacantes realizaron disparos para evitar la intervención.

La Policía de Bolivia coordina con autoridades de Colombia para identificar a los detenidos, ya que varios de los extranjeros utilizaban identidades falsificadas.

En Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, operan varios grupos armados en la parte urbana como “Los Espartanos”.