La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia

El público cochabambino, de Bolivia y el mundo podrá disfrutar este sábado 21 de febrero, desde las 10:00 hasta las 20:00, del Gran Corso de Corsos a través de Los Tiempos en una alianza estratégica... Ver más El Gran Corso de Corsos de Cochabamba se vivirá este sábado por Los Tiempos

La Alcaldía de Cochabamba alcanzó en la gestión 2025 una ejecución presupuestaria superior al 91%, consolidando uno de los niveles más altos de cumplimiento financiero de los últimos años, según el... Ver más La Alcaldía de Cochabamba alcanzó una ejecución presupuestaria del 91% en 2025

Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se convierta en el escenario del Carnaval 2026 de Bolivia con el gran Corso de... Ver más Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos