La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 22/02/2026 a las 8h08
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del Carnaval de todo el país con la presencia de más de 70 grupos folclóricos y comparsas que derrocharon alegría y colorido. 

Las unidades militares volvieron a ser el alma de la gran fiesta de los cochabambinos con presentaciones únicas inspiradas en personajes como Trump y Maduro, que no pasaron desapercibidos. Tampoco faltaron los zombis, los mutantes y mosquitos para prevenir la chikunguña. Su paso por el recorrido además estuvo marcado por los clásicos que parecían invitar al público a realizar un viaje por el tiempo. 

El colorido, fuerza y belleza llegaron con los caporales, la morenada y diablada, que llenaron las calles de la ciudad del valle de música y danzas. 

De esa manera, Cochabamba se reafirmó como la tierra de la integración de todo el país a través de la cultura.

