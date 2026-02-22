Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026

La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una intensa competencia, Miss Curazao - Kimberly de Boer se llevó la corona, destacándose por su elegancia, carisma y presencia en cada segmento del certamen.







El anuncio de la ganadora fue recibido con aplausos y emoción por parte del público y las demás participantes, quienes reconocieron el esfuerzo y la preparación de Kimberly a lo largo de las diferentes pruebas de talento, pasarela y entrevistas.







Miss Colombia - Marta Otero fue elegida como virreina, mientras que las demás posiciones quedaron así: 6ta finalista - Miss Nicaragua, 5ta finalista - Miss Venezuela, 4ta finalista - Miss Perú, 3era finalista - Miss Puerto Rico, 2da finalista - Miss México y 1ra finalista - Miss República Dominicana, quienes se destacaron por su desempeño en todas las pruebas y pasarelas de la competencia.







Durante la gala final, la representante de Curazao brilló en todas las pasarelas, desde trajes típicos hasta trajes de baño y gala, demostrando confianza y seguridad que la llevaron a conquistar al jurado internacional.







La transmisión del certamen continuó en vivo por Red Uno y redes sociales, permitiendo que el público boliviano y de toda la región viviera en directo la emoción del certamen y la coronación de la nueva Reina Hispanoamericana 2026.





