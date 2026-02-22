Restablecerán buscarril en el tramo Aiquile - Vila Vila de Cochabamba

Cochabamba
AGENCIAS
Publicado el 22/02/2026 a las 15h42
Tras las inspecciones y labores de fiscalización de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en las próximas semanas se restablecerá el servicio ferroviario de pasajeros en el tramo Aiquile-Vila Vila, que es parte de la ruta Cochabamba – Aiquile.

Ferroviaria Andina es concesionaria de la red de ferrovías de Bolivia y trabajó desde 2024 en la rehabilitación y reconstrucción del tramo Aiquile – Vila Vila, que se encontraba abandonado y en completo deterioro, incluso sufrieron el robo de rieles.

La ATT exigió el restablecimiento del servicio de pasajeros, para lo cual se realizaron las respectivas pruebas técnicas y operativas. Próximamente se anunciará la fecha del reinicio del servicio ferroviario que pasa por Tarata, Cliza, Sacabamba, Vila Vila, Anzaldo, Mizque y otras poblaciones cochabambinas.

Tiene casi 220 kilómetros de longitud y es también una alternativa turística por el atractivo de los pueblos, donde hay cultivos, ganado y casas pintorescas. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora trabaja para fortalecer los servicios ferroviarios en todo el país y potenciar el turismo en Bolivia.

Chiquitania

Asimismo, la ciudadanía podrá usar el ferrobús a la Chiquitania desde el 27 de febrero, servicio que se reanuda después de seis años de suspensión debido a la pandemia y por la baja ocupación. Tiene capacidad para 42 pasajeros.

Beneficiará directamente a las poblaciones de San José, Roboré, Chochís, Aguas Calientes, Carmen Rivero Tórrez y Puerto Quijarro. Asimismo, en la gestión del ministro Zamora se dio inicio al estudio de prefactibilidad técnica de pre inversión de la vía férrea Motacucito-Mutún incluyendo a Puerto Busch, en el departamento de Santa Cruz. El proyecto cuenta con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

 

