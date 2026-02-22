Deybid Brandon expone sus girasoles

Cultura
Redacción Central
Publicado el 22/02/2026 a las 12h01
ESCUCHA LA NOTICIA

 

Centenares de girasoles pintados en varias técnicas iluminan con sus colores una de las salas del mARTadero. Es la exposición “CIEN, Ritual de orientación” del artista plástico Deybid Brandon, con la curaduría de la arquitecta Darian Diana Andia.

Se trata de cien cuadros, al óleo, acrílico, acuarela, pastel y técnica mixta en la que intervienen también fibras textiles, que componen un recorrido de cuatro etapas marcadas por la disposición de las obras, pero distinguibles por las tonalidades de los colores y la energía que se desprende de ellas.

En esta exposición, Deybid Brandon “propone un recorrido simbólico a través de sus pinturas de girasoles, entendidos como metáfora de devoción, repetición y transformación.

La muestra invita al público a transitar una experiencia sensible donde la orientación hacia la luz se construye a partir del tiempo, la devoción y el desgaste”, refiere el catálogo de la muestra.

“La exposición se construye como un recorrido simbólico a partir de cien pinturas de girasoles. Más que una acumulación de obras, la muestra propone una experiencia progresiva organizada en cuatro momentos, donde el gesto pictórico se vuelve ritual y el espacio guía la lectura de la obra.

La primera luz, El vínculo, Después de la luz y Mutación acompañan al espectador a través de distintos estados de orientación, repetición y transformación, proponiendo una lectura sensible del tiempo, la insistencia y el cambio”, agrega el catálogo.

Son cuadros pintados en “los últimos cuatro a cinco años”, explica la curadora de la exposición organizada a iniciativa suya.

“En realidad, esta es una presentación de lo que ha experimentado el artista en todo este periodo. Y creo que la muestra puede ser interpretada de acuerdo con el nivel de introspección que existe en cada persona que viene a verla”, señala Darian Andia.

“Yo quería transmitir su vivencia, que se pueda leerla a través de los cuadros y que se presente el girasol como un órgano vivo que ha sentido en esos años”, agrega.

Como fuere, lo cierto es que hay mucho para ver y disfrutar en esta muestra pictórica, a pesar de que la superabundancia de girasoles podría hacer temer el riesgo de una saturación del tema.

Y es que, además de las diferencias de cada una de las cuatro fases en las que se organiza la exposición, las flores, sus tallos y hojas adquieren, en estas obras de Deybid Brandon , significados que parecen alejarlos de su naturaleza.

Es más, en ciertos casos, las composiciones incluyen objetos que, al combinarse con los girasoles, constituyen conjuntos tan sugerentes como curiosos.

Son también evocadores de emociones y de estilos pictóricos memorables.

Así, algunas telas tienen un halo impresionista y otras, surrealista.

La muestra estará abierta hasta el 20 de marzo próximo.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
3
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026
4
Restablecerán buscarril en el tramo Aiquile - Vila Vila de Cochabamba
5
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia

Lo más compartido

1
El Gran Corso de Corsos de Cochabamba se vivirá este sábado por Los Tiempos
2
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
3
EN VIVO I ¡El Corso de Corsos 2026 se vive a lo grande!
4
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
5
Cochabamba desborda tradición y alegría en el Corso de Corsos 2026

Más en Cultura

22/02/2026
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban”, escribió Luciana, la esposa de...
Ver más
22/02/2026
Libro jurídico. Dos jueces presentan su obra sobre medidas cautelares
Lo s a b o g a d o s Dante Ojopi Alquiza e Iver Fernando Gonzales Casano, ambos jueces en funciones, presentaron en el auditorio del ilustre Colegio...
Ver más
El director del Instituto chuquisaqueño de Oncología, Jorge Tango, informó este sábado que el comediante David Santalla falleció la tarde de este sábado 21 de febrero, como consecuencia de un cáncer...
Ver más
21/02/2026
Fallece el actor y comediante boliviano David Santalla
El reconocido actor y humorista boliviano David Santalla atraviesa una fase paliativa y permanece internado en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), en la ciudad de Sucre, donde recibe...
Ver más
21/02/2026
Activan Código Lila para David Santalla ante el agravamiento de su estado de salud
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025-2026 (The World’s 100 Best Coffee Shops 2025-2026), donde ocupa el puesto 33,...
Ver más
20/02/2026
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes desde el inicio de febrero y hasta este sábado, salvo una posible prolongación del...
Ver más
15/02/2026
Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes
En Portada
22/02/2026 Cochabamba
Restablecerán buscarril en el tramo Aiquile - Vila Vila de Cochabamba
Tras las inspecciones y labores de fiscalización de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en las próximas...
vista
22/02/2026 País
Edmand Lara cuestiona el Decreto 5552 y afirma que limita facultades
El vicepresidente Edmand Lara critica el Decreto Supremo 5552, afirmando que limita las facultades constitucionales de la Vicepresidencia y advierte sobre un...
vista
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del Carnaval de todo el país con la presencia...
vista
22/02/2026 País
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE...
vista
22/02/2026 Mundo
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
El sospechoso cruzó el perímetro de seguridad portando un rifle y un bidón con combustible. El mandatario no se encontraba en el lugar.
vista
22/02/2026 País
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán autoridades departamentales, municipales y...
vista
Actualidad
En el marco de la agenda carnavalera, el municipio de Sacaba vivió hoy una de sus actividades más emblemáticas con la...
Ver más
22/02/2026 Cochabamba
Sacaba elabora el plato de puchero más grande de Bolivia para 2 mil comensales
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del...
Ver más
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
El vicepresidente Edmand Lara critica el Decreto Supremo 5552, afirmando que limita las facultades constitucionales de...
Ver más
22/02/2026 País
Edmand Lara cuestiona el Decreto 5552 y afirma que limita facultades
Tras las inspecciones y labores de fiscalización de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y...
Ver más
22/02/2026 Cochabamba
Restablecerán buscarril en el tramo Aiquile - Vila Vila de Cochabamba
Deportes
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Timo Grönlund ocupó el puesto 50 y fue el segundo mejor latinoamericano en la Clásica 50 kilómetros Masculino, prueba...
Ver más
21/02/2026 Multideportivo
Juegos de Invierno: Grönlund se ubica como el segundo mejor latinoamericano en 50 kilómetros
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión
Centenares de girasoles pintados en varias técnicas iluminan con sus colores una de las salas del mARTadero. Es la...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Deybid Brandon expone sus girasoles
Lo s a b o g a d o s Dante Ojopi Alquiza e Iver Fernando Gonzales Casano, ambos jueces en funciones, presentaron en el...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Libro jurídico. Dos jueces presentan su obra sobre medidas cautelares
La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una...
Ver más
22/02/2026 Farándula
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026