Sacaba elabora el plato de puchero más grande de Bolivia para 2 mil comensales

En el marco de la agenda carnavalera, el municipio de Sacaba vivió hoy una de sus actividades más emblemáticas con la realización de la Feria del Puchero y el tradicional Carnaval de Antofagasteño en la Junta Vecinal Villa Antofagasta del Distrito 7, un evento que reunió a cientos de visitantes en torno a la cultura, la música y la gastronomía.

El principal atractivo de la feria fue la presentación del plato de puchero más grande de Bolivia, con al menos cinco metros de diámetro y con capacidad para 2.000 comensales.

“Realmente es un orgullo ver cómo nuestros estudiantes de la carrera de Gastronomía del ITSa prepararon el plato de Puchero, para 2.000 comensales, de esta manera Sacaba vive el carnaval con cultura y gastronomía”, indicó el alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez Vidaurre.

El chef encargado de la preparación, Ramiro Paredes, indicó que más de 300 estudiantes de la carrera de Gastronomía del Instituto Tecnológico Sacaba (ITSa). Para la preparación del gigante plato se utilizaron tres quintales de arroz, 3 cargas de papa, 10 corderos, 50 kilos de k’awi, dos cajas de durazno, dos cajas de pera, ají y chuño.

“Es un gran plato de unos cinco metros, hemos trabajado 320 estudiantes desde el día viernes para lograr el plato de Puchero más grande de Cochabamba y de Bolivia”, señaló Paredes.

La población visitante también pudo disfrutar de la presentación de grupos en vivo y el concurso de Taquipayanakus.

Más datos

El viernes 27 de febrero será la elección y coronación de la Reina y Reina Infantil del Carnaval Sacabeño desde las 19:00 en el Coliseo Municipal.

El Gran Corso Sacabeño iniciará a las 11:00 del sábado 28 de febrero, el punto de partida será el Centro Cultural Virgen del Amparo (avenida Circunvalación Sud y calle Bolívar).