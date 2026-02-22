Edmand Lara cuestiona el Decreto 5552 y afirma que limita facultades

El vicepresidente Edmand Lara critica el Decreto Supremo 5552, afirmando que limita las facultades constitucionales de la Vicepresidencia y advierte sobre un posible proceso hacia una dictadura.





Lara señala que el decreto fue aprobado en horario nocturno. Menciona que la norma sujeta a la Vicepresidencia al ámbito del ministro de la Presidencia, quien no fue elegido mediante sufragio democrático. Advierte sobre un proceso que podría afectar otras instancias del Estado.







Lara califica la medida como una acción política motivada por denuncias de corrupción contra el presidente de YPFB. Asegura que defenderá los principios institucionales y llama a la ciudadanía a estar atenta.







Lara alerta sobre un riesgo a la democracia y la posibilidad de instaurar una dictadura. Considera que las decisiones del presidente podrían dejar de lado a organizaciones sociales y pueblos indígenas.