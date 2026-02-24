Presidente de CAF llega este miércoles a Bolivia

El presidente ejecutivo de CAF Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe, Sergio Díaz-Granados, llegará a Bolivia este miércoles para cumplir una agenda orientada a fortalecer la cooperación y apoyar la reactivación económica del país.

“Va a cumplir una agenda apretada que la va a comunicar la Cancillería oportunamente, yo solo me limito a decirles que vamos a mostrarle de cerca las diferentes necesidades que tienen los sectores”, afirmó el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría.

La autoridad indicó que durante su visita oficial se hará conocer al titular del organismo multilateral las necesidades del país y la importancia que tiene para Bolivia “mantener esta gran relación con CAF”.

“Y cada centavo que venga de ellos será enviado a la Asamblea Legislativa, pero finalmente será trasladado en programas y proyectos en las áreas en las que trabaja CAF, que son salud, educación, conexión vial y desarrollo productivo”, precisó.

Asimismo, enfatizó que para las autoridades del país la visita de la máxima autoridad ejecutiva de CAF es una oportunidad para mostrar las necesidades que tienen los bolivianos en las diferentes regiones del país y para articular y reactivar la economía.

El lunes de la semana pasada, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó la visita del Presidente Ejecutivo de CAF para esta semana a la ciudad de Tarija “para firmar acuerdos en beneficio del municipio, del departamento” y del país.