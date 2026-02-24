Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”

País
AGENCIAS
Publicado el 24/02/2026 a las 17h16
ESCUCHA LA NOTICIA

Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, fue aprehendido este martes tras prestar su declaración en el marco de un proceso por la supuesta comisión de  irregularidades en el plan de pavimentación de esa ciudad cruceña.

La fiscal Milenka Roda ordenó la aprehensión de Fernández después de escuchar sus declaraciones y ordenó que lo trasladen a dependencias policiales.

Fernández estaba citado en calidad de denunciado dentro de una investigación por la posible comición de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Poco después de su aprehensión, el alcalde cruceño y líder del extinto partido Unión Cívica Solidaridad, sufrió “una descompensación”, informaron sus allegados y un paramédico que atendió la situación, reportó Erbol digital.

El diario cruceño EL DEBER, publicó que "de acuerdo con un informe oficial (...) el edil dijo haber sufrido una descompensación de su salud, por eso, la fiscal que lleva adelante la investigación determinó dar un cuarto intermedio a la toma de declaración.

"En ese tiempo se convocó a un médico del Instituto de Investigaciones Forenses para su valoración. Tras la revisión médica, el forense certificó que el alcalde se encontraba bien de salud, por lo que la declaración volvió a instalarse. Concluida la toma de declaración, la fiscal Milenka Roda ordenó la aprehensión de la autoridad municipal".

 

Comparecencia

El alcalde cruceño compareció este martes ante una comisión de fiscales en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en proyectos de pavimentación que, según la denuncia, no habrían sido ejecutados.

Él y su secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, estaban convocador por la Fiscalía Anticorrupción, el pasado jueves 19 de febrero, pero no se presentó.

El proceso, en el marco del cual se investiga a Fernández, se inició tras una denuncia presentada por el activista Manuel Saavedra, quien observó 16 proyectos incluidos en una auditoría preliminar de la Contraloría.

La denuncia hace referencia a un caso de pavimento “fantasma”, es decir que no existe pese a que figuraría como ejecutado.

Tras su comparecencia, el alcalde de Santa Cruz rechazó las acusaciones y aseguró que las obras en cuestión fueron ejecutadas conforme a lo previsto.

“Como alcalde quiero decir que este chico (Manuel Saavedra) está mal asesorado y esto es un interés político, nada más, las obras están ahí, las obras son financiadas, no se puede no ejecutar una obra”, afirmó la autoridad municipal.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
2
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
3
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes
4
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
5
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”

Lo más compartido

1
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
2
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
3
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
4
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
5
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes

Más en País

24/02/2026
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
Ver más
24/02/2026
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado -como lo...
Ver más
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y analistas ven una “golpe” institucional y el...
Ver más
24/02/2026
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no presenten excusa para no ser jurado electoral serán sancionadas con una multa equivalente al 50% de un salario mínimo, además de...
Ver más
24/02/2026
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
Califican como una “vulneración directa a los derechos fundamentales” el intento de controlar el flujo de información ambiental desde los territorios protegidos donde trabajan.
Ver más
23/02/2026
Guardaparques, en “alerta permanente”: el Sernap les restringe uso de RRSS
Si es así y usted no se inscribió en ninguna organización, puede anular su registro con un trámite simple.
Ver más
23/02/2026
¿Cómo verificar si figura como militante de un partido político?
En Portada
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
vista
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el...
vista
24/02/2026 País
Gobierno niega que Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" y dice Decreto 552 hace "reorganización administrativa"
El Gobierno, a través de la vocera presidencial, Carla Faval, negó que con el Decreto 5552 José Luis Lupo sea el "nuevo Vicepresidente" del Estado -como lo...
vista
24/02/2026 Seguridad
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de presunta corrupción en el proyecto de la...
vista
24/02/2026 País
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y...
vista
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue enterrado en el Cementerio General de La Paz.
vista
Actualidad
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta...
Ver más
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE),...
Ver más
24/02/2026 Mundo
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de...
Ver más
24/02/2026 Seguridad
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)...
Ver más
24/02/2026 País
Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga
Deportes
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento