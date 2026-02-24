Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”

Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, fue aprehendido este martes tras prestar su declaración en el marco de un proceso por la supuesta comisión de irregularidades en el plan de pavimentación de esa ciudad cruceña.

La fiscal Milenka Roda ordenó la aprehensión de Fernández después de escuchar sus declaraciones y ordenó que lo trasladen a dependencias policiales.

Fernández estaba citado en calidad de denunciado dentro de una investigación por la posible comición de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Poco después de su aprehensión, el alcalde cruceño y líder del extinto partido Unión Cívica Solidaridad, sufrió “una descompensación”, informaron sus allegados y un paramédico que atendió la situación, reportó Erbol digital.

El diario cruceño EL DEBER, publicó que "de acuerdo con un informe oficial (...) el edil dijo haber sufrido una descompensación de su salud, por eso, la fiscal que lleva adelante la investigación determinó dar un cuarto intermedio a la toma de declaración.

"En ese tiempo se convocó a un médico del Instituto de Investigaciones Forenses para su valoración. Tras la revisión médica, el forense certificó que el alcalde se encontraba bien de salud, por lo que la declaración volvió a instalarse. Concluida la toma de declaración, la fiscal Milenka Roda ordenó la aprehensión de la autoridad municipal".

Comparecencia

El alcalde cruceño compareció este martes ante una comisión de fiscales en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en proyectos de pavimentación que, según la denuncia, no habrían sido ejecutados.

Él y su secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, estaban convocador por la Fiscalía Anticorrupción, el pasado jueves 19 de febrero, pero no se presentó.

El proceso, en el marco del cual se investiga a Fernández, se inició tras una denuncia presentada por el activista Manuel Saavedra, quien observó 16 proyectos incluidos en una auditoría preliminar de la Contraloría.

La denuncia hace referencia a un caso de pavimento “fantasma”, es decir que no existe pese a que figuraría como ejecutado.

Tras su comparecencia, el alcalde de Santa Cruz rechazó las acusaciones y aseguró que las obras en cuestión fueron ejecutadas conforme a lo previsto.

“Como alcalde quiero decir que este chico (Manuel Saavedra) está mal asesorado y esto es un interés político, nada más, las obras están ahí, las obras son financiadas, no se puede no ejecutar una obra”, afirmó la autoridad municipal.