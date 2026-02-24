Oviedo dice que la DEA ya está en Bolivia y anunció coordinación internacional antidroga

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya se encuentra en Bolivia y anunció el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

"La DEA ya está en Bolivia; así como está la DEA, yo siempre digo esto, está también la Cooperación Europea con sus organismos policiales de inteligencia", anunció el ministro en Asuntos Centrales.

Asimismo, informó que ampliarán el trabajo de lucha contra el narcotráfico con la cooperación de otros países internacionales. "Vamos a tratar de que estén también la Policía y los organismos de lucha contra el narcotráfico de los países vecinos, que es lo más delicado que tenemos en este momento, y vamos a empezar a trabajar reconectando a los organismos policiales y de lucha contra el narcotráfico con agencias europeas, con la agencia DEA de Norteamérica y con las agencias de los países vecinos", indicó.

Por otra parte, la autoridad explicó que los recientes operativos hechos en el Chapare fueron realizados por la inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha el Narcotráfico (FELCN) y aseguró que tienen "buena determinación de combatir al delito, estamos produciendo resultados".

En ese sentido, Oviedo señaló que en los últimos días se incrementaron las incautaciones y que hay personas detenidas. "Yo daba un comunicado días atrás que habíamos incautado más de 5,3 toneladas de droga; hoy ya estamos encima de las 7 y, a diferencia del pasado, estamos deteniendo gente en los operativos", afirmó.

"Debemos hacer recuerdo a la ciudadanía que en el pasado encontraban laboratorios abandonados, iban, los quemaban y decían que había operativo; ahora vamos a los laboratorios, encontramos droga y detenemos gente", aclaró el ministro.